Urheilu

Espanjan jalkapalloliitto suunnittelee Madridissa sijaitsevaan harjoituskeskukseensa Lionel Messin patsasta

Espanjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jalkapalloliiton

jalkapalloliitto aikoo rakentaa FC Barcelonan tähtipelaajalle Lionel Messille patsaan Madridissa sijaitsevaan harjoituskeskukseensa, kertoo espanjalainen Cadena SER -radiokanava.Kanavan tietojen mukaan päätös patsaan rakentamisesta on jo tehty. Päätettävänä on enää ajankohta: tehdäänkö patsas Messin peliuran aikana vai vasta argentiinalaislegendan lopettamisen jälkeen.La Ciudad del Fútbol -harjoituskeskuksessa on jo valmiiksi toisen argentiinalaisen Diego Maradonan, brasilialaislegenda Pelén ja Real Madrid -ikoni Alfredo Di Stéfanon patsaat.Messin kunnianosoituksen kanssa harjoituskeskukseen on samaan aikaan suunnitteilla patsas myös edesmenneelle valmentajalegendalle Luis Aragonésille, joka johdatti Espanjan Euroopan-mestaruuteen vuoden 2008 EM-kisoissa. Vuonna 2014 menehtyneelle Aragonésille on parhaillaan suunnitteilla patsas myös Atlético Madridin kotistadionin ulkopuolelle.