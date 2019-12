Bandyliigaan palannut konkari Teijo Laitinen, 43, iski salamana paikallispelissä: ”Kului kolme neljä vuotta, etten ollut edes luistimilla”

Urheilu

juhli itsenäisyyspäivää perinteisesti pääkaupungin paikallisottelulla. Helsingin IFK nujersi Oulunkylän tekojäällä Botnian 3–2 (1–0) Richard Laibertin voittomaalilla.Sää oli surkea, mutta olosuhteisiin lajissa sopeutuvat pelaajat ja yleisö eivät ole sokerista. Vesisade, huono jää ja toisen jäänajokoneen rikkoutuminen eivät latistaneet tapahtumaa.Botnia on neljän pelin jälkeen ilman voittoa, mutta se piti HIFK:ta lujilla. Perjantaina Botnia teki maalinsa ylivoimalla: 1–1 Iiro Karppinen ja 2–2 Niklas Johansson.Laibertin voitto-osuma syntyi ylivoimalla 20 metristä, kun pelaamatta pari minuuttia. Puhuttelevin osuma syntyi kuitenkin ajassa 1.58, kun Teijo Laitinen vei IFK:n 1–0-johtoon.luistimilla kiitävä Laitinen, 43, kuuluu lajin konkareihin. Pitkän ammattilaisuran Ruotsin tehnyt kärkipelaaja on palannut liigajäille yli viiden vuoden tauon jälkeen.”Kului kolme neljä vuotta, etten ollut edes luistimilla. Polvet olivat huonossa kunnossa”, sanoi turvallisuusalalla työskentelevä Laitinen.”Viime vuonna pelailin IFK:n kakkosjoukkueessa. Kesän jälkeen kysyttiin, haluanko lähteä täydennyksenä mukaan ykkösryhmän treeneihin.”Laitista takaisin liigaympyröihin kysyivät isoveljet Juha ja Teemu, jotka valmentavat IFK:n liigajoukkuetta. Myllypurolainen veljestrio on Vestan junnukoulusta Mustikkamaalta.”Kuukausi sitten en kuvittelut pelaavani enää liigaa, mutta tältä kaudelta on takana kolme ottelua ja niistä pisteet 3+0”, sanoi Laitinen.Botniaa vastaan hyökkäsi todellinen konkaripari. Laitisen kärkiparina viiletti Tomi Tasten, 43.Suomen huippujääpallossa Laitiset eivät lopu. Perjantaina Teijo Laitisen kanssa Botniaa vastaan pelasi Teemu Laitisen poika Leevi, 18.”Leevi pelasi viime vuoden jääpalloa Ruotsissa vaihto-oppilaana, mutta palasi suorittamaan lukion loppuun. Häntä odottaa lajissa loistava tulevaisuus”, mietti Teijo-setä.Teijo Laitisella ja HIFK:lla on lauantaina vieraspeli Lappeenrannassa Veiterää vastaan. Sitä ennen odottaa koti-ilta.”Jääpallopeli ei itsenäisyyspäivän suunnitelmia häirinnyt, juhlallisuuksia on tarkoitus seurata. Television ääreen on daamin kanssa varattu juustolautanen ja punaviinipullo.”