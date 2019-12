Rami Hietaniemi jätti jäähyväiset kilpapainille: ”Olen kiitollinen kaikille, jotka eri tavoin ovat painiuraani tukeneet”

Urheilu

Rami Hietaniemi jätti jäähyväiset kilpapainille: ”Olen kiitollinen kaikille, jotka eri tavoin ovat painiuraani

Rami

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hietaniemen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hietaniemi jätti painitossunsa keskelle mattoa itsenäisyyspäivänä Ilmajoella. Hietaniemen teko merkitsi sitä, että hän omalta osaltaan luopui kilpailullisesta molskimelskeestä. Hietaniemen jäähyväiset todentuivat Suomen ja Ruotsin painikohtaamisessa. Hänen viimeinen vastustajansa oli Skellefteåsta lähtöisin oleva, vuoden takainen EM-pronssimitalimies Zakarias Berg.Rami Hietaniemi heitti Zakarias Bergiä kahteen otteeseen niin jämäkästi ja nopeasti, että ruotsalaismies näytti nääntyneeltä nakilta taiston tauottua. Pisteet Hietaniemelle numeroin 12–5.Iltapäivän ottelussa Suomi otti kahdeksan voittoa Ruotsin kahta vastaan. Hietaniemen lisäksi muun muassa Mikko Peltokangas, Toni Metsomäki ja Arvi Savolainen esittivät oivaa painikuntoa.Rami Hietaniemi uhkui tyytyväisyyttään painiuransa viimeisen ottelun jälkeen.”Olen kiitollinen kaikille, jotka eri tavoin ovat painiuraani tukeneet. Sellaisia ihmisiä on tosi paljon. On aivan mahtavaa kuinka painimistani on ymmärretty niin monin paikoin. Nyt on kyllä tyhjä olo, tyhjä mutta onnellinen”, Hietaniemi lausahti matolla, josta hänet heitettiin ilmaan ensin suomalaispainijoiden ja sitten ruotsalaispainijoiden toimesta.Rami Hietaniemi, 36, heitti ja väänsi painiurallaan MM-pronssin ja EM-hopean. Lisäksi hän otti useita kansainvälisten turnausten ykköstiloja eri puolilla Eurooppaa. Suomen mestaruuteen Hietaniemi paini kreikkalais-roomalaisessa painissa kaikkiaan kaksitoista kertaa.jäähyväismatsia kunnioitti moni suomalainen painin arvokisamitalisti. Katsomossa olivat ainakin Pertti Ukkola, Jouko Salomäki, Juha Ahokas, Mikko Huhtala, Keijo Manni ja Jarmo Övermark; arvokisamitalisteista maton reunalla oli päävalmentaja Marko Yli-Hannuksela, kilpailujen kuuluttajana toimi Jarkko Ala-Huikku.Näistä menneistä mestareista intensiivisimmin Hietaniemen kanssa työskenteli Juha ”Nalle” Ahokas, jonka eteen Nurmon painikämpälle Hietaniemi tuotiin elokuussa 2000. Ahokas katsoi tuolloin Hietaniemeä pitkään ja sanoi:”Olet atleettinen kaveri, mutta täysin raakile. Kun jaksat tehdä töitä vähintään kymmenen vuotta, sinusta tulee arvokisamitalisti.”Juha Ahokkaan lausahdus piti kutinsa. Rami Hietaniemi otti MM-pronssia Turkin Istanbulissa vuonna 2011. Hietaniemi teki tuohon MM-pronssiin ja myös vuoden 2014 Vantaan EM-kisojen hopeaan ankarasti töitä. Lukemattomat ruumiin vaivat eivät kyenneet lannistamaaan sitkeää ja päättäväistä miestä. Hietaniemi ansaitsi saamansa tunteikkaan ja väkevän jäähyväisjuhlan. Itsenäisyyspäivä oli sille paras mahdollinen päivä.