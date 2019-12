Valioliigapelaaja kertoo uhkapeliongelmastaan: hävisi 46 000 puntaa illassa, kun viikkopalkka oli vasta 3 000 puntaa

Urheilu

Valioliigapelaaja kertoo uhkapeliongelmastaan: hävisi 46 000 puntaa illassa, kun viikkopalkka oli vasta 3 000

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Townsend

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sama

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

28-vuotias