Jenna Laukkanen avasi Suomen mitalitilin EM-uinneissa pronssimitalilla

Jenna Laukkanen otti pronssimitalin Glasgow’n lyhyen radan EM-uintien 100 metrin sekauinnissa. Mitali on Suomen ensimmäinen kisoista.Laukkanen ui loppukilpailussa ajan 58,62. Mestariksi uinut Unkarin Katinka Hosszu ehti maaliin ajassa 57,36. Laukkasen ja Hosszun välissä hopeaa ui Venäjän Maria Kameneva ajalla 57,59.Laukkanen nousi mitalille viimeisellä 25 metrillä, joka uitiin vapaauintia.”Yleensä loppu on ollut minulta huonompi. Tuli vedettyä ensimmäinen 50-metrinen vähän rennommin, niin jäi loppuun voimia jäljelle”, Laukkanen sanoi STT:n mukaan.mitaliuintiaan Laukkanen pääsi loppukilpailuun 100 metrin rintauinnissa. Laukkanen ui ajan 1.04,97. Tämän matkan finaali uidaan lauantaina kello 19.15.Suomen toinen edustaja Ida Hulkko karsiutui samalla matkalla. Hän oli välierien kymmenes ajalla 1.05,63.”Käännöksissä taitaa tulla takkiin, mutta tuo on tämän hetken vauhti. On tämä niin erilainen laji lyhyellä radalla pitkään rataan verrattuna, ja rutiinia puuttuu, ei ole tältä kaudelta kuin yksi lyhyen radan satanen alla”, Hulkko sanoi Uimaliiton tiedotteen mukaan.Ari-Pekka Liukkonen oli 50 metrin vapaauinnin välierissä 12. eikä päässyt loppukilpailuun.