Antti Raannan Arizona kyykkäsi Pittsburghissa kolmannessa erässä yön NHL-kierroksella

Arizona Coyotes hävisi Pittsburgh Penguinsille jääkiekon NHL:ssä 0–2. Suomalaisvahti torjui 24 laukausta.Peli ehti pitkälle kolmanteen erään ennen kuin kotijoukkue sai maalinsa aikaiseksi. Pittsburgh meni 1–0-johtoon Jevgeni Malkinin maalilla, kun päätöserää oli pelattu reilut seitsemän minuuttia. Ennen Malkinin onnistumista kiekko kimposi hyökkääjälle Raannan luistimesta.Kotijoukkue sinetöi 2–0-voittonsa ampumalla toisen osuman tyhjään maaliin alle kaksi sekuntia ennen pelin loppuvihellystä. Osumasta vastasi Brandon Tanev.Pittsburghin vahti Tristan Jarry puolestaan onnistui pitämään maalinsa puhtaana jo toisen pelin putkeen ja torjui ottelussa peräti 33 laukausta.Arizona on ollut tämänkertaisesta häviöstä huolimatta yksi syyskauden yllättäjistä ja pitää länsilohkon kolmatta sijaa. Pittsburgh on itälohkon viidentenä.New Jersey Devils puolestaan hävisi Chicago Blackhawksille pitkäksi venyneen ottelun jälkeen 1–2. Chicago vei lopulta vieraspelin voittolaukauskisassa.New Jersey meni ensimmäisessä erässä 1–0-johtoon Taylor Hallin ylivoimamaalilla. Syöttäjäksi merkittiin Vatanen. Suomalaispuolustajan hyvä onni kuitenkin katkesi kolmannessa erässä, kun hän joutui NHL.comin mukaan jättämään ottelun saatuaan kiekon kasvoihinsa. Loukkaantumisen vakavuudesta ei heti ollut tietoa.Joukkueet pitävät lohkojensa häntäpäätä. Chicago roikkuu länsilohkon sijalla 13 ja New Jersey itälohkon sijalla 15.Ottelutaukoa perjantaina pitänyt Minnesota Wild puolestaan ilmoitti, että se on siirtänyt kapteeni Mikko Koivun loukkaantuneiden listalle. Koivu kärsii alavartalovammasta. Hän loukkaantui Florida Panthersia vastaan pelatussa ottelussa.Koivu pelasi viime sunnuntaina 1000. NHL-pelinsä ja on tehnyt tällä kaudella tehot 2+10.