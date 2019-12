Valioliiga-historian ulosajetuin pelaaja Evertonin tilapäismanageriksi: ”Meidän täytyy vuotaa verta tämän seuran puolesta”

Urheilu

Valioliiga-historian ulosajetuin pelaaja Evertonin tilapäismanageriksi: "Meidän täytyy vuotaa verta tämän seur

Valioliigassa

Tunteella

Englannissa

Rötöksistä

putoamisuhan alle joutunut Everton antoi 5–2-tappioon päättyneen Merseysiden derbyn jälkeen potkut päävalmentajalleen Marco Silvalle. Portugalilaisen korvaa toistaiseksi skotlantilainen Duncan Ferguson, joka omalla urallaan pelasi seurassa 239 sarjaottelua vuosien 1994 ja 2006 välillä.Isokokoinen hyökkääjä muistetaan maaleja enemmän äärimmäisen aggressiivisesta pelityylistään. Valioliigassa kerätyillä yhdeksällä ulosajolla hän on kaikkien aikojen tilaston jaetulla kärkipaikalla yhdessä Patrick Vieiran ja Richard Dunnen kanssa.kentällä pelannut Ferguson oli tunteikas myös ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan Evertonin managerina.”Se on musertavaa, eikö? Olen ollut täällä hyvin pitkään ja se todella sattuu”, totesi Ferguson kyyneleet silmissään Evertonin tilanteesta.”Toivottavasti pelaajat tuntevat samoin. Sen viestin annoimme pelaajille aamulla: meidän täytyy vuotaa verta tämän seuran puolesta.”tapahtuneiden ulosajojen lisäksi Fergusonin peliuralle mahtui Skotlannin Valioliigassa yksi hyvin surullinen episodi.Rangersissa pelatessaan Ferguson puski Raith Roversin puolustajaa John McStaytä päähän. Hyökkääjällä oli kentän ulkopuolelta taustalla jo useita pahoinpitelyitä, joiden seurauksena tuomio McStayn puskemisesta oli kolme kuukautta ehdotonta vankeutta.huolimatta Ferguson teki lähtemättömän vaikutuksen Evertonin kannattajiin. Suomalainen säveltäjä ja Everton-kannattaja Osmo Tapio Räihälä on tehnyt Fergusonin kunniaksi sävellyksen nimeltään Barlinnie Nine.Fergusonin lehdistötilaisuudessa antamien kommenttien perusteella tunne vaikuttaa olevan molemminpuolinen.”Tämä on fantastinen seura: kuka ei haluaisi olla Evertonin manageri?”, totesi Ferguson vähätellen samalla omia mahdollisuuksiaan vakituiseen pestiin.Ferguson on kuudes Everton-päävalmentaja sen jälkeen, kun iranilais-brittiläinen liikemies Farhad Moshiri osti helmikuussa 2016 seurasta puolet. Viime vuosikymmenellä Everton tunnettiin vielä pitkäjänteisyydestään, sillä David Moyes toimi managerina 11 vuoden ajan ennen siirtymistään Manchester Unitediin.