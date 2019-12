Urheilu

Huuhkajien hyökkääjäsankari pääsee avaukseen Bundesliigassa: maalitili sarjassa vielä avaamatta

Augsburgin

hyökkääjä Fredrik Jensen pääsee avauskokoonpanoon jalkapallon Bundesliigassa lauantaina. Augsburg kohtaa kotiottelussaan Mainzin.Jensen, 22, on pelannut tällä kaudella neljä ottelua, mutta tullut joka kerta vaihdosta kentälle. Peliminuutteja on kertynyt vasta 54. Viime kauden pelit mukaan lukien Jensen on päässyt pelaamaan Saksan pääsarjassa 10 ottelussa. Maaleja hän ei ole vielä onnistunut tekemään.Jensen oli yksi Suomen maajoukkueen sankareista lokakuussa, kun hän teki avausmaalin ottelussa Armeniaa vastaan. Kulmapotkun jälkitilanteesta tullut maali auttoi Suomea saamaan otetta pelistä. Suomi voitti ottelun lopulta 3–0. Jensen teki EM-karsinnassa kaksi maalia Huuhkajille.Porvoolaislähtöinen hyökkääjä taistelee pelipaikasta myös ensi kesän EM-turnaukseen valittavaan joukkueeseen.