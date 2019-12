Benedek Oláh hakee apua psyykkisestä valmennuksesta unelmansa tavoittamiseen, stressiä saattoi vähentää myös HS:n urheilutoimittajan rökittäminen

Urheilu

Ensimmäinen pallo: syöttö lähtee ala- ja sivukierteisenä rystypuolelle, josta Oláh iskee välittömästi kovan rystypalautuksen. Ei mitään mahdollisuuksia lyödä palloa takaisin. Tilanne 0–1.

Neljäs pallo: Oláh syöttää ala- ja sivukierteisen syötön, joka pomppaa pöydästä todella kummallisesti. Ohilyönti. Tilanne 0–4.

Kuudes pallo: Yläsivukiertoinen syöttö, josta Oláh kommentoi: ”Sehän oli hyvä.” Oláh iski pallon sitä ennen tavoittamattomiin. Tilanne 0–9.

Yhdestoista pallo: Oláh syöttää yläkierteisen syötön. Palautus pöytään, josta Oláh nostaa sen korkealle. Ensimmäinen yläkierteinen iskulyönti pöytään, toinen pitkäksi. ”Siinä sulla oli mahdollisuus”, Oláh toteaa. Erä Oláhille 11–0.

Kursiivilla merkityt kohdat ovat yhden erän ottelusta jutun kirjoittajan ja Benedek Oláhin kanssa keskiviikkona Ruskeasuon palloiluhallissa.

Finladia Open Lohjan Kisakalliossa. Benedek Oláh välierässä sunnuntaina kello 10.30. Finaalit myös sunnuntaina.

unelma-arvan [sopivat vastustajat], ja olin hyvässä kunnossa. Kun lähdin pelaamaan, se oli vain sellaista pakettia. Jalat eivät liikkuneet, se ei ollut mitenkään rentoa enkä saanut itsestäni yhtään tehoja irti. Lyönnit eivät lähteneet, ja syötöt olivat huonoja. Mielessäni hoin: koita nyt keskittyä, muista hengitystekniikka, musiikki.”Suomen ylivoimaisesti paras pöytätennispelaaja Benedek Oláh kertoo muutaman viikon takaisesta kansainvälisestä turnauksesta Itävallassa. Kaikki oli tehty, jotta pitkästä aikaa tulisi myös turnausmenestystä. Niin ei kuitenkaan käynyt, vaan Oláhin käsittämätön putki jatkui.”Minulla on mennyt kansainväliset kisat penkin alle. Olen viimeiset 20 peliä aina hävinnyt [neljännesvälierissä] erin 3–4. Jos olisin voittanut näistä edes puolet, olisin maailmanlistalla suunnilleen 50. tai 60.”, hän kertoo.Nyt Oláh on maailmanlistalla sijalla 110, ja sillä on vaikutusta hänen tavoitteeseensa eli olympiapaikkaan ensi kesän Tokion kisoihin. Paikka pitää nyt hankkia Euroopan tai maailman olympiakarsintojen kautta.Euroopan karsinnoissa huhtikuussa Moskovassa on jaossa kolme paikkaa ja Qatarin Dohassa maailmankarsinnoissa kahdesta kahdeksaan paikkaa.”Pitää voittaa ihan v***sti pelejä.”Oláh pääsi ensimmäisenä suomalaisena pöytätennispelaajana olympialaisiin eli vuoden 2016 Rion kisoihin, järjestelmä oli hänen mukaansa selkeämpi: neljä pelaajaa pääsi kisoihin karsinnoista ja loput maailmanlistalta, jota kautta myös suomalainen paikkansa ansaitsi.”Nyt maailmanlista on tehty huonosti. Esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat saavat ilmaisia mannerpisteitä. Lista ei ole enää todellinen. Käytännössä karsintakisat ratkaisevat tulevaisuuteni. Se on käsittämättömän typerä systeemi.”Oláh arvostelee kovin sanoin muutenkin kansainvälistä pelikalenteria. Hän mainitsee esimerkkinä sen, että Kroatian ja Japanin avoimet pelataan keväällä samaan aikaan.”Siinä ei ole mitään järkeä. Helmi-, maalis- ja huhtikuu tulevat olemaan yhtä helvettiä. Silloin on 12–15 kisaa, joissa pitäisi olla hyvä.”tai kuten Oláh toteaa, hämärä systeemi on johtanut kovaan stressiin.”Olen stressannut liikaa olympiapaikkaa. Nukuin huonosti, harjoituksissa väsyin liian paljon. Valmentaja sanoi, että täytyy muuttaa ajattelutapaa. Ei voi ajatella koko ajan Tokio, Tokio, Tokio.”Valmentajan puheet ovat jo johtaneet muutoksiin. Oláh hakee apua psyykkisestä valmennuksesta. Sitä on aloiteltu Budapestissa, jossa hän harjoittelee, ja jatkoa on luvassa Suomessa.”Yksi olennainen asia on keskittyminen nykyhetkeen eikä siihen, että Tokio on kuukausien päässä. Kun kisa tulee, siihen ei ole vain pystynyt”, Oláh sanoo.”En ole mitenkään iloinen, kun pelaan. Koetan täydellä keskittyä. Yritän antaa sata prosenttia, ja siitä tulee 70 prossaa, 60 prossaa, 50 prossaa. Ja sitten tulee ratkaisuerä: ’Älä nyt taas häviä’, ja sitten häviää.”Oláh on ollut hyvässä kunnossa. Harjoitusmäärät ja -tavat ovat todella kovia.”Teen välillä järkyttävää duunia. Koko ajan sattuu, koko ajan kärsii. Punttien kanssa pingistä. Alkulämmittelykin kestää tunnin. Nyt tehdään vain aivan kaikki: treenaus ja kisoihin keskittyminen sataprosenttisesti. Sen pitäisi riittää. Uskon, että pääsen [Tokion olympialaisiin].”Tällainen oli esimerkiksi viime viikon torstaina Oláhin harjoituspäivä Budapestissa: kello 8 punttisalille, kello 9.15 välipala, kello 9.30–12 harjoitukset, klo 12 ruokailu ja pidempi tauko sekä kello 15–18.30 toiset harjoitukset.”Sitten piti lähteä, kun amatöörit tulivat.”Lyöntiharjoittelussa Oláh keskittyy syöttöihin ja kämmenlyöntiin. Oláhin rystylyöntiä voi kutsua jo legendaariseksi ja jopa maailman parhaaksi.”En treenaa enää juurikaan rystylyöntiä, kun kukaan ei enää pelaa rystylleni”, Oláh nauraa.Kun Oláh puhuu lyönneistään, hänen itsevarmuutensa nousee uudelle tasolle.”Minulla on nopea tyyli, lyön lujaa. Olen ainakin top5 kovin lyöjä. Jos peli menee hyvin, kukaan ei saa niitä kiinni.”kaikkiaan Oláhin pelitaidot eivät ole kadonneet mihinkään. Siitä osoituksena ovat ottelut Ranskan pöytätennisliigassa, joka on yksi kovimmista seurajoukkuesarjoista.Oláhin seura Jura Morez voitti viime kaudella Ranskan mestaruuden, ja myös tällä kaudella Oláhin pelit ovat sujuneet siellä hyvin. Muun muassa vuoden 2016 Euroopan mestari Emmanuel Lebesson koki tappion suomalaiselle.”En ole hävinnyt [Ranskan liigassa] yhdellekään kiinalaiselle. Seuran pomo sanookin: ’Oho, kiinalainen, ei hätää, Pena [Oláhin lempinimi] hoitaa.’ Siellä ei ole mitään stressiä. Jos häviääkin, on aina yksi peli lisää, mutta kun kansainvälisissä kisoissa häviää, on heti ulkona.”Juuri kiinalaispelaajien voittaminen on merkittävää, sillä maa hallitsee maailman pöytätennistä.olympiapaikka vie nyt kaiken huomion, Oláhilla on yksi tavoite yli muiden.”En osaa laittaa Tokioon mitalitavoitetta, mutta EM-mitali olisi järkevä tavoite.”EM-kisat ovat heti Tokion jälkeen ensi syyskuussa.Juuri nyt Oláh on Suomessa ja osallistuu ykkössijoitettuna viikonloppuna pelattavaan Finlandia Openiin Kisakalliossa Lohjalla.”Haluan tulla Suomeen enemmän. En ole ollut pitkään aikaan, ja nyt oli oikein hinku tulla.”