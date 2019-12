Urheilu

Painija Arvi Savolainen taltutti Euroopan mestarin Ilmajoella: ”Finaalin jälkeen olin ihan puhki”

norjalainen Euroopan mestari Felix Baldauf lähti vahvasti koittamaan Suomen Arvi Savolaisen kestävyyttä kansainvälisessä Arvo Haavisto -turnauksessa lauantaina Ilmajoella. Vaillinaiseksi norjalaisen teot jäivät: Savolainen voitti 97-kiloisten finaalin puhtaasti 6–0.Jo aiemmin lauantaina kolossaalinen Savolainen niisti ylivoimaiset pistevoitot sekä Espanjan Pedro J. Garciasta että Kreikan Laokratis Kessidiksestä.”Finaalin jälkeen olin ihan puhki. Muuten oli helpompaa. Espanjan mies oli sellainen vanha herra, jonka kanssa minulla ei ollut mitään hätää. Kreikkalainen pysyi myös näpeissäni”, 97-kiloinen Savolainen sanoiSavolainen on kerännyt huiman määrän arvokisamitaleja eri ikäluokista, mutta hän ei silti kulje takki auki ja kädet leveällä kuin appelsiinilaatikon kantaja. Savolainen on nöyrä vastustajalle ja nöyrä painille. Hän tietää, että tänään minä ja huomenna sinä.72-kiloisten sarjassa kolmannen sukupolven kilpapainija Akseli Yli-Hannuksela otti upean turnausvoiton. Hän kukisti finaalissa pistein Romanian parrakkaan Vasili Dosoftein. Ottelu ratkesi Yli-Hannukselan tekemällä puolittaisella takavyöheitolla.”Kyllä tämä minulle hyvä painipäivä oli”, 20-vuotias varusmies kertoi.Romaniasta olleen finaalivastustajansa lisäksi päävalmentaja Marko Yli-Hannukselan ripeäotteinen Akseli-poika kukisti turnauksessa myös ruotsalais- ja liettualaispainijan.Ensi vuoden lähitähtäin Yli-Hannukselalla on alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa.Turun Voimamiesten Mattias Poutanen paini turnaushopeaa 60-kiloisissa.Suomen edustustason painijoista jäivät flunssan vuoksi turnauksesta sivuun Mikko Peltokangas (72 kg) ja Toni Metsomäki (87 kg). Konsta Mäenpään (130 kg) kisan esti kipeytynyt selkä. Elias Kuosmanen jäi Ilmajoelta pois siitä syystä, että hän treenaa parhaillaan Venäjällä paikallisten maajoukkuemiesten kanssa.