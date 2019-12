Urheilu

Anthony Joshua kaappasi raskaansarjan mestaruusvyöt takaisin itselleen

”Tyynien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

30-vuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avauserässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelijoiden

taistelu” päättyi haastajaksi joutuneen britti Anthony Joshuan pistevoittoon meksikolaisesta mestaruuksia puolustaneesta Andy Ruiz jr:stä.Siten Joshua sai takaisin suurten WBA-, WBO- ja IBF-liittojen nyrkkeilyn raskaansarjan vyöt sekä pienemmän IBO-liiton vyön. Viime kesäkuussa Ruiz yllättäen riisti vyöt Joshualta Madison Square Gardenissa New Yorkissa käydyssä ottelussa.Uusintaottelu käytiin lauantai-iltana Diryah-areenalla Riadissa Saudi-Arabiassa.Melko tapahtumaköyhä ja paikoin suorastaan tylsä kamppailu meni kaikilla tuomariäänillä Joshualle. Kaksi tuomaria näki Joshuan paremmaksi pistein 118–110 ja yksi 119–109.”Tässä oli kyse iskuista ja iskujen välttämisestä”, Joshua totesi kehähaastattelussa ottelun jälkeen ja kiitteli kaikkia, keitä suinkin keksi kiittää.Joshua todella pystyi välttämään Ruizin iskuja ja sai itse napsittua riittävät osumat selkeään pistevoittoon.Heti ottelun jälkeen Ruiz toivoi uusintaottelua. Joshua ei tyrmännyt ajatusta, mutta se voi jäädä haaveeksi. Promoottori Eddie Hearn sivuutti kysymyksen täysin.Joshua tienasi ottelusta yli 50 miljoonaa euroa ja myös 30-vuotias Ruiz reilut kymmenen miljoonaa euroa. Vaivanpalkkaa voi tulla lisääkin, jos ottelun tuotot ovat ennakoitua suuremmat.Tämä oli Joshuan ammattilaisuran 23. voitto. Ainoa tappio tuli viime kesänä Ruizille. Ruiz kärsi nyt uransa toisen tappion; voittoja on 32.Isoista liitoista vain WBF:n raskaansarjan vyö on eri osoitteessa eli Deontay Wilderilla.Joshua iski Ruizin silmäkulman auki. Toisessa erässä oli Ruizin vuoro tehdä sama Joshualle mutta selkeästi lievemmin.Kolmas erä oli pääosin tunnustelua ja siltä näytti pitkään neljäskin erä, mutta erän lopuksi ensin Joshua iski terävästi ja heti perään Ruiz teki samoin. Viides erä oli jälleen enemmänkin tarkkailua.Kuudennessa erässä Joshua sai yhden terävän iskun perille. Seitsemäs oli taas rauhallisempi, mutta sekin meni Joshualle kuten kaikki aiemmatkin.Kahdeksas erä oli ensimmäinen, joka meni Ruizille. Oikea suora ja koukku upposivat kertaalleen. Yhdeksäs ja kymmenes erä olivat jälleen tasaisia ja tapahtumaköyhiä mutta pisteet niukasti Joshualle.Yhdennessätoista erässä ei tapahtunut käytännössä mitään, ja viimeisessä erässä Joshua vain varmisteli pistevoittoaan.kokoero oli melkoinen perjantain punnituksessa: Ruiz 128 kiloa, Joshua 107,5 kiloa. Pituusero on toisinpäin: Joshua 198 senttiä, Ruiz 183 senttiä.