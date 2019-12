Purjehduksen suomalaisen yllätysparin vene kaatui ratkaisevassa karsinnassa, Ruotsi vei olympiapaikan yhden pisteen erolla

Urheilu

Purjehduksen suomalaisen yllätysparin vene kaatui ratkaisevassa karsinnassa, Ruotsi vei olympiapaikan yhden pi

Ronja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maajoukkuepurjehtijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Grönblom ja Veera Hokka jäivät ilman olympiapaikkaa Uudessa-Seelannissa päättyneissä MM-kilpailuissa.Suomalaiskaksikko kamppaili sunnuntaina viimeiseen lähtöön asti olympialaisten maapaikasta 49er FX -luokassa. Ruotsi kiilasi pisteellä Suomen ohi ja nappasi viimeisen todennäköiseen maapaikkaan oikeuttavan sijan.Grönblom ja Hokka tulivat luokassaan 18:nneksi.”Harmittaa, että maapaikka jäi pisteen päähän, mutta kokonaisuutena olemme kilpailuun tyytyväisiä. Myös sijoittuminen alle 23-vuotiaiden parhaaksi tiimiksi lohduttaa”, 19-vuotias Grönblom sanoi tiedotteessa.Suomalaiset kaatuivat sunnuntaina ensimmäisessä lähdössä. Kaatumisen takia pari hävisi lähdössä kymmenen sijaa.Kaatumisesta huolimatta Grönblom ja Hokka olivat MM-regatan suomalainen yllätyspari.Noora Ruskola ja Mikaela Wulff kärsivät saman veneluokan karsinnoissa etenkin huonoista lähdöistä. Paikka hopeafinaalissa oli suuri pettymys.”Emme purjehtineet tässä kilpailussa ja näissä olosuhteissa omalla tasollamme, mutta selitykset eivät nyt auta. Kova työ jatkuu”, Wulff sanoiSinem Kurtbay ja Akseli Keskinen jäivät Nacra 17 -olympialuokassa myös hopeafinaaleihin, jossa he voittivat oman ryhmänsä ylivoimaisesti. Lopputuloksissa he olivat sijalla 27.Suomella on vielä mahdollisuus saavuttaa maapaikat ensi kesän olympialaisiin maailmancupissa huhtikuussa.Maailmancupissa Genovassa jaossa on kaikissa luokissa vielä yksi Euroopan maanosapaikka.Aiemmin Suomi on saanut kolme maapaikkaa Tokion olympiapurjehduksiin: Monika Mikkola (Laser radial), Kaarle Tapper (Laser standard) ja purjelautailija Tuuli Petäjä-Siren (RS:X).49er FX, Ronja Grönblom/Veera Hokka: 18. (1. alle 23-vuotiaisden sarjassa)49er FX, Noora Ruskola/Mikaela Wulff: 31.49er FX, Sirre Kronlöf/Selma Valjus: 37.Nacra 17, Sinem Kurtbay/Akseli Keskinen: 27.49er: Juho Kotiranta ja Robin Berner: 69.