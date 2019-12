Urheilu

Teemu Pukin Norwich taipui toisella puoliajalla Sheffield Unitedille

Norwich–Sheffield United 1–2

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunteet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liverpoolin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy