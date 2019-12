Patrik Laineesta on kuoriutunut monipuolinen syöttökone: kykyjenetsijä sanoo syöttötaidon näkyneen jo Tappara-aikoina

Urheilu

Patrik Laineesta on kuoriutunut monipuolinen syöttökone: kykyjenetsijä sanoo syöttötaidon näkyneen jo Tappara-

Winnipeg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Uudesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Winnipegin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laineen

Jos