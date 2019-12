Urheilu

Jääkiekosta pitäisi poistaa yksi taklaamisen muoto, joka on sekä turhin että vaarallisin

Jääkiekko on todella vauhdikas laji. Ylälehtereiltä tai televisiosta saattaa näyttää siltä, että tilaa ja aikaa on runsaasti, mutta totuuden voi kuka tahansa käydä katsomassa kaukalon laidalta.Kun vastakkaisiin suuntiin luistelevat ammattilaisurheilijat törmäävät, ovat pelaajiin kohdistuvat G-voimat valtaisat. Kun nuo voimat kohdistuvat edes epäsuorasti pelaajien päähän, ovat seuraukset paljon menetettyjä jääkiekko-otteluita vakavammat.Lajin on kehityttävä muun yhteiskunnan mukana. Ei ole olemassa mitään perusteita sille, miksi ”vastapalloon” taklaamisen tulisi enää jatkossa olla sallittua. Tällaisen nykysäännöillä puhtaan taklauksen yrittämisessä riskit ovat aivan liian suuret.Eikä ”kuuluu peliin” ole minkäänlainen peruste.hakemisella saavutettava pelillinen hyöty on minimaalista, sillä usein taklaaja ajaa itsensä ulos tilanteesta.Tarkoituksena ei ole vahingoittaa, mutta satuttaa kylläkin. Väliaikaisen kivun kautta pyritään luomaan pelkoa ja epävarmuutta.Kokonaan taklaamista ei missään nimessä tarvitse jääkiekosta poistaa. Sen tarkoituksena tulisi kuitenkin ensisijaisesti olla kiekon saaminen omalle joukkueelle eikä se, että ympäristönsä havainnoinnissa virheen tehnyt pelaaja jyrätään vastakkaisesta suunnasta yllättäen kylmäksi.rajujen taklauksen puolestapuhujia on Jere Karalahti, joka Ilta-Sanomien haastattelussa murehti pelin sielun puolesta. Urallaan yli 2 000 jäähyminuuttia kerännyt ex-puolustaja totesi, että vaikka välillä voi sattua, se on vain hyväksyttävä jääkiekkoon kuuluvana asiana.Miksi ihmeessä kymmenet ja taas kymmenet päävammat kaudessa tulisi vain hyväksyä?Karalahti itse oli jyrääjä eikä uhri, jonka elämänlaatu kärsii taklauksen seurauksena lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Karalahden Jokerit-aikoina Markus Poukkulaan kohdistunut taklaus on yksi räikeimmistä esimerkeistä sen suhteen, kuinka rumaa jälkeä vauhdilla vastakkaisesta suunnasta taklatessa voikaan seurata.Muita vastaavia tapauksia ovat esimerkiksi viime päivinä puhuttanut Ilveksen Panu Miehon taklaus Jukureiden Patrik Puistolaan, ja aiemmin tältä kaudelta Ville Varakkaan taklaus Anton Stråkaan.ehdotus näin suuresta muutoksesta radikaali?On, ja valitettavasti siksi sillä tuskin on mahdollisuuksia toteutua pitkiin aikoihin. Muutoksen pitäisi tapahtua kerralla koko lajissa pelkän Suomen sijaan. Jääkiekon päättävät tahot ovat valitettavasti täynnä Karalahden tavoin ajattelevia ”vanhan liiton” edustajia, joita kiinnostaa enemmän pelin kuvitteellinen sielu kuin pelaajien konkreettinen elämä.Ehkä joskus hekin vielä ymmärtävät.