Barkov teki maalin murskavoitossa San Josesta, Laine jäi ilman tehoja

Aleksander

San Jose

Winnipeg

Barkov teki maalin ja nappasi syöttöpisteen, kun hänen kipparoimansa Florida Panthers jyräsi San Jose Sharksin NHL-jääkiekkoliigassa. Florida voitti kotonaan 5–1.Barkov oli mukana Floridan kahdessa ensimmäisessä maalissa, jotka syntyivät ensimmäisen erän avauspuoliskon aikana. Barkov sai ensin syöttöpisteen Keith Yandlen ylivoimalla laukomaan 1–0-maaliin. Suomalainen oli taistelemassa kiekkoa Floridalle kulmassa ennen kuin Yandle pääsi lataamaan siniviivalta sisään.Muutamaa minuuttia myöhemmin Barkov teki kauden kymmenennen maalinsa tuikkaamalla Jevgeni Dadonovin syötön sisään maalin kulmalta vastahyökkäyksen päätteeksi.ei enää päässyt rinnalle, vaikka Kevin Labanc kavensi vain pari minuuttia Barkovin maalin jälkeen ja toiseen erään lähdettiin 2–1-tilanteessa. Panthers-vahti Sergei Bobrovski pelasi mainion ottelun ja torjui 30 kertaa."Heidän maalivahtinsa oli parempi ja he pelasivat parempaa yli- ja alivoimaa kuin me. Siinä oli pitkälti tämän ottelun tarina, tasaviisikoin me hallitsimme mielestäni peliä", Sharks-luotsi Peter DeBoer sanoi NHL.comin mukaan.Maali oli Barkovin kauden kymmenes. Viiden ottelun pisteputkessa oleva Barkov johtaa tehoillaan 10+26 suomalaispelaajien pistepörssiä. Hän on kärkikymmenikössä myös koko liigan pistepörssissä.Voitto tukevoitti Floridan asemaa itälohkon seitsemännellä sijalla. Neljännen perättäisen tappion kärsinyt San Jose on lännessä sijalla 11.Jets paranteli asemiaan länsilohkossa voittamalla Anaheim Ducksin kotonaan 3–2 . Kuluvalla kaudella uransa parhaassa pistetahdissa ollut Winnipegin Patrik Laine jäi tällä kertaa pisteittä, vaikka saikin peliaikaa jälleen yli 20 minuuttia. Mark Scheifele teki Jetsille kaksi maalia.Voitto nosti Winnipegin länsilohkossa jälleen neljänneksi.Arizona Coyotes nousi lännessä kolmanneksi lyömällä Chicago Blackhawksin vieraissa voittolaukauskisen jälkeen 4–3.Tulokashyökkääjä Kaapo Kakko saalisti syöttöpisteen New York Rangersin murskavoitossa Las Vegasista. Rangers voitti kotijoukkue Golden Knightsin 5–0 ja nousi itälohkossa pudotuspeliviivan paremmalle puolelle.Kakko antoi syötön Mika Zibanejadin 5–0-osumaan ja kasvatti tulokaskautensa tehosaldon lukemiin 6+7.