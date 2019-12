Urheilu

Chicago Bulls hävisi jatkoajalla, Markkanen pitkästä aikaa joukkueensa pistekuningas

Lauri

Pisteiden

Häviö

Markkanen oli Chicago Bullsin paras pistemies, kun hänen joukkueensa kärsi jatkoaikatappion Miami Heatille koripallon NBA:ssa. Miami voitti tasaisen ottelun kotikentällään 110–105.Markkanen pussitti 22 pistettä ja otti seitsemän levypalloa. Hän upotti ottelussa neljä kolmosta ja antoi kaksi koriin johtanutta syöttöä.Zach LaVine oli ollut Bullsin paras pistemies edellisissä kahdeksassa ottelussa. Nyt hän teki 18 pistettä. Markkanen oli joukkueensa pisteykkönen viimeksi 21. marraskuuta Detroitia vastaan.Miamin tehomies oli 27 pistettä tehnyt Tyler Herro.osalta ottelu oli Markkasen kauden kolmanneksi paras. Suomalaisen otteissa alkaa vaikean alkukauden jälkeen näkyä parantumisen merkkejä. Markkanen on nyt yltänyt vähintään 20 pisteeseen kolmessa viimeisistä neljästä ottelusta, kun edeltävissä 20 ottelussa raja meni rikki vain kahdesti.Etenkin Markkasen syömähammas eli hänen heittonsa kaaren takaa on alkanut toimia: hän on tehnyt neljässä viime ottelussa neljä kolmosta, kun ensimmäisissä 20 pelissä hän ylsi samaan vain kerran.Chicagolle tappio oli toinen perättäinen, edellisessä ottelussaan se taipui Golden State Warriorsille kahdella pisteellä.Bullsilla on nyt kahdeksan voittoa ja 16 tappiota. Miami on voittanut joukkueiden molemmat kohtaamiset tällä kaudella.Miamissa oli kitkerä, sillä ottelu oli täysin Chicagon voitettavissa. Bulls kävi avausneljänneksellä parhaimmillaan 11 pisteen johdossa, mutta enimmäkseen ottelu eteni hyvin tasaisena, eikä kumpikaan joukkue päässyt toisen neljänneksen alun jälkeen viittä pistettä enempää karkuun.Herro heitti seitsemän sekuntia ennen päätösneljänneksen loppua Miamille elintärkeän kolmosen, jota ilman voitto olisi saattanut matkata Chicagoon. Varsinaisen peliajan jälkeen tilanne oli 97–97. Herro nousi ratkaisijaksi myös jatkoajalla upottamalla 105–105-tilanteessa kolmosen 38 sekuntia ennen jatkoajan loppua.Bulls kohtaa seuraavaksi maanantai-iltana kotonaan hallitsevan mestarin Toronto Raptorsin.