Urheilu

Tappiolta noussut Arsenal katkaisi pisimmän voitottoman putkensa yli 40 vuoteen

Arsenal

Entinen

Pääosaan

Lähteenä käytetty myös BBC:tä

on katkaissut vihdoin voitottoman putkensa. Arsenal voitti jalkapallon Englannin Valioliigan Lontoon paikallisottelussa West Hamin 3–1 ja otti ensimmäisen täyden pistepottinsa yli kahteen kuukauteen.Arsenalin voitoton putki kaikissa kilpailuissa ehti yhdeksän ottelun mittaiseksi. Viimeksi se rämpi yhtä pitkään ilman voittoa vuonna 1977, samana vuonna jona nykyinen päävalmentaja Freddie Ljungberg syntyi.Arsenal-tähti Ljungberg ylennettiin seuran väliaikaiseksi päävalmentajaksi toissa viikolla Unai Emeryn saatua potkut. Kolmas ottelu Gunnersin peräsimessä toi ruotsalaiselle ensimmäisen voiton.Maanantai-illan kamppailu tosin näytti ensin jatkavan Arsenalin masentavaa putkea, sillä West Ham johti kotikentällään avauspuoliajan jälkeen 1–0 Angelo Ogbonnan puskumaalin ansiosta. Arsenalin otteet taas olivat yhtä ponnettomia kuin aiemmissakin peleissä.Toinen puoliaika kuitenkin muutti kaiken. Tunnin kohdalle asti Arsenal pelasi vaisusti, mutta 18-vuotiaan Gabriel Martinellin tasoitusmaali palautti joukkueen itseluottamuksen, ja Arsenal teki kolme maalia 10 minuutin sisään.nousi Lillestä kesällä 72 miljoonalla punnalla siirtynyt Nicolas Pepe, joka laukoi vasurillaan voittomaalin yläkulmaan. Osuma oli norsunluurannikkolaisen Pepen kauden ensimmäinen pelitilannemaali. Ja vain kolme minuuttia myöhemmin hän antoi keskityksen Pierre-Emerick Aubameyangin viimeistelemään 3–1-maaliin.Ljungbergin mukaan ottelu osoitti, kuinka suuri merkitys henkisillä asioilla ja itseluottamuksella on.”Tämä merkitsee niin paljon pelaajille. He ovat olleet valtavien paineiden alaisena, ja se on näkynyt peliesityksissä”, Ljungberg sanoi.”On ollut nähtävissä, että pelaajat ovat olleet alamaissa, ja pukuhuoneessa voi nähdä kuinka helpottuneita ja iloisia he ovat. Nautimme tästä tänä iltana”, ja jatkamme työntekoa huomenna.Pitkään odotettu voitto nosti Arsenalin sarjataulukossa yhdeksänneksi. West Ham jatkaa niukasti putoamisviivan paremmalla puolella sijalla 16. West Ham on voittanut vain yhden kymmenestä viime liigapelistään.Arsenal nousi edellisen kerran vieraskentällä puoliajan takaa-ajoasemasta voittoon lokakuussa 2011.