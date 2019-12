Urheilu

Helsinkiläinen ”mysteerijoukkue” tekee kriketissä historiaa ja pääsee Euroopan Mestarien liigaan

Krikettiseura

Vuonna

Suomen

Helsinki Cricket Club (HCC) tekee suomalaista lajihistoriaa ensi kesänä pelaamalla Mestarien liigassa.HCC on ensimmäinen Euroopan Krikettiliigan suomalaisjoukkue. T20-pelimuodon Suomen mestarijoukkue kohtaa Euroopan huiput touko–kesäkuussa 2020 pelattavassa ottelusarjassa.Euroopan Krikettiliiga (European Cricket League, ECL) on eurooppalaisen kriketin ”Mestarien Liiga”, joka pelataan 31.5.–7.6. 2020. Turnaus pelataan T10-pelimuotona, jonka ottelut kestävät puolitoista tuntia.1972 perustetulla, Suomen vanhimmalla rekisteröidyllä krikettiseuralla HCC:llä on tavoitteena sijoittua kolmen parhaan joukkoon.”Olemme olleet vahvoja One Day -peliformaatissa. Kovan työn ja jatkuvan harjoittelun avulla olemme saaneet erinäiset asiat loksahtelemaan paikalleen, minkä tuloksena olemme myös hallitseva T20-pelimuodon Suomen Mestari”, HCC:n puheenjohtaja Zahoor Khan sanoo tiedotteessa.HCC:n joukkueesta Aniketh Pusthay, Adnan Syed ja Maneesh Chauhan pelaavat myös Suomen maajoukkueessa.”On suuri kunnia ja etuoikeus päästä pelaamaan Euroopan parhaita vastaan. Pyrimme pelaamaan omaa peliämme ja nauttimaan siitä. Se, että olemme ensimmäinen suomalaisjoukkue ECL:ssä, on meille eduksi, sillä muut eivät vielä tunne meitä ja pelitapaamme. Toivottavasti voimme kääntää mysteerijoukkuestatuksen eduksemme”, sanoo HCC:n kapteeni Zahidullah ”Niki” Kamal.Krikettiliitossa ollaan tyytyväisiä HCC:n tulevista haasteista.”Se, että HCC pelaa ensi kesänä Euroopan Krikettiliigassa, on mahtava saavutus ja omiaan nostattamaan tunnelmaa ja odotuksia suomalaisten krikettifanien keskuudessa”, sanoo Suomen Krikettiliiton puheenjohtaja