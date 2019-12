Huijaussyytteitä, potkut collegesta, välit vanhempiin poikki – ”Captain America” on huippugolfin ristiriitainen kohuhahmo

Urheilu

Huijaussyytteitä, potkut collegesta, välit vanhempiin poikki – ”Captain America” on huippugolfin ristiriitaine

Amerikkalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiistäminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parhaimmillaan

Vuonna

Patrick Reed on rankattu 12:nneksi golfin miesten maailmanlistalla.Jos listaus tehtäisiin sen perusteella, kuinka paljon pelaaja on aiheuttanut urallaan pelaamiseen liittyviä negatiivisia kohuja ja ristiriitoja, Reed olisi nykyisistä huippupelaajista ykkönen.Tuorein kohu syntyi viime viikonloppuna, kun Reed sai kahden lyönnin rangaistuksen sääntörikkeestä Tiger Woodsin isännöimässä kilpailussa.mielestä tapaus oli kiistaton, kun Reed sai rangaistuksen pallon aseman parantamisesta hiekassa niin sanotulla waste-alueella. Kyseessä ei siis ollut hiekkaeste.Hidastetut tv-kuvat paljastavat, kuinka Reed siirtää kaksi kertaa mailallaan hiekkaa pois pienessä kuopassa – kenties kengänjäljessä – olevan pallonsa takaa. Näin hän teki palloon osumisen helpommaksi.Reed on kiistänyt toistuvasti vilpin ja väittänyt, ettei siirtänyt hiekkaa tarkoituksellisesti.jatkui tiistaina Australiassa, jossa Reed kuuluu Woodsin kipparoimaan Yhdysvaltojen joukkueeseen. Se kohtaa Presidents Cupissa niin sanotun kansainvälisen joukkueen, joka koostuu Euroopan ulkopuolisista muun maailman pelaajista.”Huijaaminen ei ole oikea sana. Jos teet tahattomasti jotain, mikä rikkoo sääntöjä, sitä ei voi pitää huijaamisena. Jos teet jotain tahallaan, sitä voi pitää huijaamisena, mutta en yrittänyt tahallani parantaa pallon asemaa tai mitään sellaista”, Reed sanoi medialle tiistaina Melbournessa.Huippugolfissa on sellainen ”koodi”, että muita pelaajia ei hevillä julkisesti arvostella, ainakaan kovin suoraan.Kansainvälisen joukkueen pelaaja Cameron Smith sanoi kuitenkin tuoreeltaan mediatietojen mukaan, että hän ei tunne mitään sympatiaa huijareita kohtaan.Sen sijaan esimerkiksi Woods on kommentoinut tapausta ympäripyöreästi tyyliin, että se on taakse jäänyt asia ja nyt mennään eteenpäin.Reediin on jo aiemmin liitetty huijaamisväitteitä, mutta hän on ne kiistänyt.Reed on loistava golfinpelaaja, mutta henkilönä hän on monesti herättänyt hämmennystä.Ennen siirtymistä ammattilaiseksi vuonna 2011 Reed pelasi menestyksekkään amatööri- ja collegeuran, mutta kentän ulkopuolella hän herätti ristiriitoja mm. käytöshäiriöitten takia.Hän joutui vaihtamaan college-joukkuetta saatuaan potkut Georgian yliopistosta. Sen jälkeen hän johti Augusta State -yliopiston joukkueen NCAA:n mestaruuteen.Ammattilaisuransa alussa Reed kohautti lajipiirejä sanottuaan haastattelussa, että hän tuntee kuuluvansa maailman viiden parhaan pelaajan joukkoon. Silloin hän oli vielä maailmanlistalla kaukana nykyisestä sijoituksestaan.Myös Reedin yksityiselämässä on ollut ristiriitoja. Amerikkalaisten viestimien mukaan hän on pannut välit poikki vanhempiensa kanssa. Hän ei esimerkiksi kutsunut vanhempiaan ja sisartaan häihinsä vuonna 2012. Sen jälkeen hän ei ole tiettävästi puhunut heille.Julkista kohua syntyi myös siitä, että Reedin vaimo Justine pyysi poliisia poistamaan Reedin vanhemmat ja siskon yleisön joukosta vuoden 2014 US Openissa.2014 Reed oli Yhdysvaltojen joukkueen parhaita pelaajia voittoisassa Ryder Cupissa Eurooppaa vastaan. Tuolloin hän sai nimen Captain America.Viime vuoden tappiollisessa Ryder Cupissa Reed epäonnistui nelinpeleissä ja arvosteli mediassa kapteeni Jim Furykin pelaajavalintoja.