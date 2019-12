Urheilu

Norwich yhä sekaisin Teemu Pukista: myös seuran kabinetti Helsingissä oli valittu sen mukaan

He

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pukin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siteestä

Lehtorannalla

Suomalaisille

ovat taas täällä.Jalkapallon Englannin Valioliigassa maaleja mättävän Teemu Pukin seura Norwich City vaikuttaa tulleen Suomeen jäädäkseen.Kanarialinnut lennähtävät Suomeen näyttävästi jo viikonloppuna, kun seura palaa pop-up-myymälänsä kanssa Kampin kauppakeskukseen Helsinkiin. Kesäkuussa on uuden aluevaltauksen vuoro.”Seuraava askeleemme on isännöidä Suomessa jalkapalloon liittyviä aktiviteetteja, joten järjestämme kesällä lasten jalkapalloleirejä Eerikkilässä ja mahdollisesti Kotkassakin”, Norwich Cityn kaupallinen johtaja Ben Tunnell kertoi tiistaina Helsingissä.”Se tuntuu luontevalta jatkumolta meille. Toivomme löytävämme Suomesta uuden Teemu Pukin.”osallistumista leireille Tunnell ei luvannut – hän toivoi seuransa kultakimpaleen olevan siihen aikaan kiireinen Huuhkajien paidassa EM-lopputurnauksessa. Norwich haluaisi kuitenkin antaa suomalaisille nuorille mahdollisuuden Pukin tapaamiseen.”Se voisi olla elokuussa ennen seuraavan valioliigakauden alkua. Voisimme palkita parhaat pelaajat leirien päätteeksi ja viedä heidät harjoittelemaan Norwichiin sekä tapaamaan Teemua”, Tunnell visioi.Eerikkilän urheiluopiston toimitusjohtajana työskentelevä jalkapallomaajoukkueen entinen maalivahti Petri Jakonen pitää Norwichin leiritoimintaa hienona asiana suomalaiselle jalkapallolle.”Meillä on paljon perinteitä siitä, että joukkueita tulee pelaamaan Suomeen, mutta tuntuu siltä, että joku joukkue tulee tänne nyt oikeasti ja haluaa kohdata suomalaiset nöyrästi ja samalta tasolta”, Jakonen sanoi.korostivat helsinkiläisen tapahtumatalon kabinetissa – numerossa 22 Pukin pelinumeron mukaan – myös Norwichin edustajat Tunnell, operatiivinen johtaja Ben Kensell sekä kaupallisten toimintojen johtaja Sam Jeffery.Suomi on tähtihyökkääjänsä ansiosta seuran toiseksi tärkein markkina-alue. Marraskuisen Liechtenstein-ottelun yhteydessä Helsinkiin tuotu pop-up-myymälä oli ”iso yllätys” ja ”uskomaton menestys”, joka halutaan toistaa nyt joulun alla.”Syy, miksi olimme täällä, oli sekä Suomen jalkapallomaajoukkueen tukeminen että myös aggressiivinen tulo suomalaisille markkinoille”, Tunnell sanoi.Sitä itäisessä Englannissa todella halutaan. Valioliigan mittapuulla pieni seura haluaa juurtua Suomeen saadakseen maasta uusia, nuoria kannattajia. Norwich toivoo olevansa seura, jonka suomalaislapset ottavat paikallisen seuransa rinnalle valioliigasuosikikseen.toivotaan kestävää, vaikka Pukki siirtyisikin jossain vaiheessa toiseen seuraan. Seura tuskin on myymässä kultakimpalettaan ainakaan tammikuun siirtoikkunassa, sillä Ben Kensell vakuutti hyökkääjän olevan osa seuran pitkän tähtäimen suunnitelmaa.”Hän on johtaja. Äärimmäisen nöyrä ihminen ja ammattilaisurheilija, joka on enemmän kuin ansainnut menestyksensä.”Juuri Pukin menestys niin Huuhkajissa kuin valioliigakentilläkin on tekijä, joka sataa myös Norwichin laariin. Seura kannusti näkyvästi Huuhkajia kohti historiallista EM-lopputurnauspaikkaa ja isännöi kisastudiota sekä virallisia Pukki Party -jatkobileitä.”Kuulostaa tosi upealta ja osittain uskomattomaltakin, että Teemu-hypetys, jos näin saa sanoa, on levinnyt Suomeenkin. Uskon saman tahdin jatkuvan, mutta yksi edellytys siihen on, että Norwich piristyy ja kohentaa asemiaan Valioliigassa. Ei riitä, että Teemu yksin tekee maaleja”, Pukin manageri Jouko Lehtoranta iloitsi.on sanojensa mukaan ollut ilo ja kunnia auttaa seuraa saamaan jalansijaa Suomessa.”Siinä roolissa olen yrittänyt parhaani tehdä, ja ilmeisesti jossain määrin onnistunutkin. Ja totta kai Teemu on tyytyväinen, että hänen fanituotteensa menevät erittäin hyvin kaupaksi, vaikka hän ei hakeudukaan kaiken keskipisteeksi.”Tiistaina Norwich vyörytti lehdistötilaisuudessaan esiin paitsi liikkuvaa kuvaa ja numerofaktaa, myös seuran arvoihin perustuvia iskulauseita ja pienimuotoisen toiveenkin.“30 vuoden kuluttua me suomalaiset katsomme taaksepäin ja tiedämme, että mahtavimmalla hetkellämme Norwich City oli paikalla tukemassa meitä”, esityksessä luki seuran logon ja Suomen lipun yläpuolella.joulumarkkinoille Norwich suuntaa perinteisten hattujen ja huivien lisäksi sesonkiajan tuotteita mukanaan.”Tuomme Joulupukki-paitoja, ja No Pukki no party -paita saa rinnalleen erityisen No Pukki no Christmas party -paidan. Lisäksi meillä on Pukki-aiheisia bobblehead-ukkoja sekä tietysti Pukin nimellä ja Valioliiga-hihamerkillä varustettuja pelipaitoja”, Sam Jeffery kertoi.”Yllätyimme viimeksi, että Pukin pelipaidat myytiin loppuun jo ensimmäisenä päivänä, vaikka se oli kallein tuotteemme.”