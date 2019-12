Maailman paras baseball-syöttäjä teki historian rahakkaimman sopimuksen: 245 miljoonaa dollaria seitsemästä vuodesta

Urheilu

Maailman paras baseball-syöttäjä teki historian rahakkaimman sopimuksen: 245 miljoonaa dollaria seitsemästä vu

Baseballin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nationals

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy