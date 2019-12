Tero Pitkämäestä julkaistaan elämäkerta, ”Fiktiot kuuluvat muihin teoksiin”, sanoo keihäänheiton maailmanmestari

Urheilu

Tero Pitkämäestä julkaistaan elämäkerta, ”Fiktiot kuuluvat muihin teoksiin”, sanoo keihäänheiton maailmanmesta

maailmanmestarista Tero Pitkämäestä julkaistaan elämäkerta ensi vuoden syyskuussa. Tammen kustantaman Keihäsmies-nimisen kirjan kirjoittaa MTV:n uutisankkurina tunnettu Keijo Leppänen, joka on aiemmin kirjoittanut muun muassa Mika Häkkisen elämäkerran.Pitkämäki päätti pitkän uransa kuluneeseen kauteen. Loukkaantumiset häiritsivät Pitkämäen uran viimeisiä vuosia. Pitkämäki saavutti vuoden 2007 maailmanmestaruuden lisäksi kuusi muuta arvokisamitalia.Tiedotteen mukaan Keihäsmies on myös tarina suomalaisesta keihäänheitosta viime vuosikymmeninä. Pitkämäen ja hänen lähipiirinsä lisäksi ääneen pääsevät lajin kotimaiset ja ulkomaiset legendat, fanit ja vallanpitäjät."Kirjaan tulee pelkästään faktaa, kuten tapanani on haastatteluissakin aina ollut. Fiktiot kuuluvat muihin teoksiin”, Pitkämäki toteaa tiedotteessa.Pitkämäki perustelee myös uran päättymisen jälkeistä ”hiljaiseloaan” kirjaprojektilla.”Muut esiintymiset ja haastattelut saavat nyt odottaa ja keskityn kirjaprojektin läpiviemiseen.”