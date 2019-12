Urheilu

Huuhkajat kohtaa Viron Tampereella juuri ennen historiallista EM-lopputurnausta, tammikuun leiri peruuntui

jalkapallomaajoukkueen otteluohjelma ennen EM-lopputurnausta on lähes valmis. Palloliitto kertoo verkkosivuillaan, että Huuhkajat kohtaa kenraaliharjoituksessaan Viron Ratinan stadionilla Tampereella 7. kesäkuuta 2020. Ottelun alkamisaikaa ei ole vielä vahvistettu.Maanantaina tiedotettiin, että Suomi kohtaa Ruotsin vieraskentällä 4. kesäkuuta.Lisäksi jo aiemmin on sovittu Puolan kohtaaminen Wroclawissa 27. maaliskuuta. Maaliskuun lopulle on haussa vielä toinen maaottelu. Palloliiton mukaan neuvottelut ovat jo pitkällä, ja ottelu julkistetaan heti sen varmistuttua.Lisäksi nyt on varmistunut, että Huuhkajat ei leireile tammikuussa ollenkaan.”Tarkoituksenmukaista ratkaisua leirin järjestämisestä siten, että leirillä voitaisiin pelata kaksi A-maaottelua, ei ole löytynyt ja näin ollen on päätetty, että suunniteltua leiriä ei järjestetä”, Palloliitto toteaa verkkosivuillaan.Viime vuonna Huuhkajat leireili paljon arvostelua saaneessa Qatarissa.Huuhkajien ensimmäinen EM-ottelu on 13. kesäkuuta Tanskaa vastaan Kööpenhaminassa. Loput alkusarjan ottelut Suomi pelaa Pietarissa: 17. kesäkuuta Venäjää ja 22. kesäkuuta Belgiaa vastaan.