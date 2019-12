Urheilu

Kaksikko Aho-Teräväinen hurjassa vireessä, nyt kaatui Edmonton vieraskentällä

Suomalaiskaksikko

Aho

Winnipeg

NHL

Sebastian Aho–Teuvo Teräväinen jyrää vahvasti. Aho viimeisteli kaksi nättiä maalia, kun Carolina haki 6–3-vierasvoiton Edmontonista jääkiekkoliiga NHL:ssä. Teräväinen oli melkeinpä luonnollisesti syöttäjänä molemmissa.Molemmat maalinsa Aho teki alle metrin päästä Mikko Koskisen vartioimasta maalista. Ensimmäinen oli kuin tenniksen peruslyönti suoraan syötöstä ja toisenkin osumansa Aho jatkoi rystyllä ihan tolpan vierestä. Toinen maali tuli ylivoimalla, kun Carolinan tehokas syöttömylly oli jauhanut aikansa.johtaa suomalaisten pelaajien maalipörssiä 18 osumallaan ja voi nousta tällä tahdilla jopa lähelle 50 maalin kautta. Teräväisestä on tullut syöttökone, joka löytää Ahon ja kemia toimii. Teräväisellä on koossa 24 syöttöpistettä.Edellisessä ottelussa Minnesotaa vastaan Aho saalisti mahtitehot 3+2 ja alkaa päästä siihen pistetahtiin, johon hänen saattoi olettaa yltävän tällä kaudella.Aho on pelannut 30 ottelua tällä kaudella ja tehot näyttävät lukemaa 18+11=29. NHL:n kärki puskee reilusti yli pisteen keskiarvolla, ja siihen junaan ehtiessään Ahon olisi kiihdytettävä vauhtia.Suomalaisten maalipörssissä kakkosena on yllätysnimi Joonas Donskoi. Coloradon laitahyökkääjä on etenemässä kohti uransa parasta kautta tehtyään jo 13 maalia tähän mennessä.voitti surkean Detroitin kotonaan 5–1, mutta Patrik Laineen tekemä 4–1 kelpaa koosteisiin. Laine kuljetti kiekon punaviivan takaa ja harhautti puolustaja Dennis Cholowskin perusteellisesti. Lopulta Laine oli nokitusten maalivahti Eric Comrien kanssa ja teki nätillä veivauksella maalin.Montrealin Joel Armia keräsi tehot 1+1, kun joukkue haki niin ikään vierasvoiton. Canadiens kaatoi Pittsbughin ja Armia viimeisteli kauden yhdennentoista osumansa. Artturi Lehkonen keräsi syöttöpisteen.keskiviikkoyönä:Florida–Tampa Bay 1–2.Pittsburgh–Montreal 1–4 (Joel Armia 1+1, Artturi Lehkonen 0+1 M)Buffalo–St. Louis 5–2 (Henri Jokiharju B 0+1).Winnipeg–Detroit 5–1 (Patrik Laine 1+0 W).Minnesota–Anaheim 2–3 vl.Nashville–San Jose 3–1 (Mikael Granlund 0+1 N).Dallas–New Jersey 2–0 (Roope Hintz 0+1 D).Edmonton–Carolina 3–6 (Sebastian Aho 2+0, Teuvo Teräväinen 0+2 C).Arizona–Calgary 2–5.Las Vegas–Chicago 5–1.Vancouver–Toronto 1–4.Los Angeles–New York Rangers 3–1 (Kaapo Kakko 0+1 NYR).