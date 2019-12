Urheilu

Dallas otti avausvoiton uudessa komennossa Jim Montgomeryn mystisten potkujen jälkeen

NHL:n

Stars

NHL:ssä

Torontossa

vahva suomalaisseura Dallas Stars otti ensimmäisen voiton uuden tilapäisvalmentajansa Rick Bownessin johdolla. Stars kaatoi kotikaukalossaan New Jersey Devilsin 2–0.Dallas antoi mystiseltä kuulostaneet potkut Jim Montgomerylle tiistaiaamuna juuri Devils-ottelun kynnyksellä. Seuran GM Jim Nill kertoi lyhyesti syyksi epäurhelijamaisen käytöksen, jollaista ei voi sallia ja johon toleranssi on nolla. Nill ei perustellut päätöstään laajemmin, mutta erään tiedon mukaan syyt olisivat yksityiselämän puolella.kuuluu NHL:n vankkoihin suomalaisseuroihin, kun puolustuksessa pelaavat Esa Lindell ja Miro Heiskanen. Roope Hintz syötti maalin New Jerseyä vastaan ja hän on noussut joukkueen kärkihyökkääjiin.Bowness toimi tähän asti Dallasin valmennustiimissä kakkosena, mutta nousi nyt vetovastuuseen.Montgomeryn potkuille olisi ollut pelilliset perusteet kauden alussa, kun Dallas voitti ensimmäisestä yhdeksästä ottelustaan vain yhden. Tuolloin potkuja ei tullut, mutta kurssi kääntyi. Joukkue pelasi vahvasti seuraavan 22 ottelun jakson ja voitti niistä otteluista peräti 16.Vaikka Nill ei tuoreeltaan kertonutkaan laajempia perusteluja Montgomeryn potkuille, on syiden täytynyt olla vahvat. Päävalmentajalla olisi ollut sopimustaan kaksi vuotta jäljellä ja sopimuksen vuosittainen arvo on 1,6 miljoonaa dollaria (n. 1,45 milj. euroa).ei enää vetele vanhan ajan öykkärimäinen huutovalmennus ja kaikenlaiset alatyyliset kommentit. Calgary erotti valmentajansa Bill Petersin marraskuun lopussa vanhojen rasististen kommenttien takia. Käytännössä Peters ajautui tilanteeseen, jossa hän pyysi eroa, joka hyväksyttiin.Petersin sanomiset ajoittuivat kymmenen vuoden taakse AHL-seuraan, jossa hän valmensi.tuli mitta täyteen ennen sitä, kun Maple Leafs päätti Mike Babcockin pitkän sopimuksen seurassa. Tässäkään tapauksessa kaikki syyt eivät olleet kaukalossa vaan osa sen ulkopuolella. Maple Leafs oli hävinnyt kuusi ottelua peräkkäin, joten tuli tilaisuus päästä eroon valmentajasta, joka alkoi olla rasite seuralle ja pelaajilleen.Babcock oli erottamisen aikaan NHL-historian kallein valmentaja, jolla oli sopimusta jäljellä 23,25 miljoonan dollarin edestä.