Kontinen hankki kroatialaisen lainaparin Dohan ATP-turnaukseen

nelinpeliässä Henri Kontinen avaa ensi kauden kilpailut Dohan tennisturnauksessa parinaan kroatialainen Franko Skugor. Uuden vakioparinsa, saksalaisen Jan-Lennard Struffin kanssa hän aloittaa yhteistyön Australian avoimissa.196-senttinen Skugor, 32, on kokenut nelinpelaaja jonka ATP-rankkaus on tällä hetkellä 35. Urallaan hän on voittanut viisi turnausta, jotka kaikki ovat tulleet kahden viie kauden aikana.Dohan turnaus pelataan 6.–11. tammikuuta ja kauden ensimmäinen grand slam -turnaus Melbournessa 20. tammikuuta–2. helmikuuta.Lomaparran kasvattanut Kontinen harjoittelee tämän viikon Suomessa ja valmistautuu alkavaan kauteen.marraskuussa ensi kauden suunnitelmiaan Kontinen arveli, ettei hän juuri ennätä harjoitella Struffin kanssa ennen Australian avoimia.Kontinen on pelannut viime vuodet australialaisen John Peersin kanssa, mutta kaksikon urat erkanivat syksyllä. Peers lähtee tammikuussa Aucklandin ja Melbournen turnauksiin uusiseelantilaisen Michael Venusin parina.