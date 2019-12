Sebastian Aho kehui Edmontonin jättäneen Jesse Puljujärven ratkaisua edmontonilaislehdelle: ”On hienoa nähdä hänen pelaavan hyvin”

Urheilu

Sebastian Aho kehui Edmontonin jättäneen Jesse Puljujärven ratkaisua edmontonilaislehdelle: ”On hienoa nähdä h

Carolina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

Hurricanesin hyökkääjän Sebastian Ahon luotto Jesse Puljujärveen ei horju, vaikka Puljujärvi hakee vauhtia uralleen tällä kaudella kotimaisesta Liigasta.Puljujärvi edusti viime kaudella NHL:ssä Edmonton Oilersia, jota vastaan Carolina pelasi tiistaina. Aho pelasi Puljujärven kanssa yhdessä niin Kärpissä kuin 20-vuotiaiden MM-kultaa voittaneessa joukkueessa, joten Edmonton Journal kysyi Hurricanes-hyökkääjän näkemyksiä Puljujärven tilanteesta.Aho sanoi, että vuosi Suomessa ei tarkoita NHL-uran olemista ohi ja toivoi, että askel taaksepäin auttaa ottamaan kaksi eteen.”Hänellä on hyvä vuosi Suomessa. Uskon, että hänelle tekee hyvää saada itseluottamuksensa takaisin, jotta hän voi pelata ensi kaudella tai myöhemmin NHL:ssä”, Aho sanoi.Aho myös kehui Puljujärven asennetta.”Hän kilpailee kovaa ja on erittäin hyvä urheilija, aina hyvässä kunnossa. Hän harjoittelee ja pelaa kovaa. Uskon, että itseluottamus on suurin asia hänen kohdallaan, kuten kaikilla. On hienoa nähdä hänen pelaavan hyvin.”Tällä kaudella Kärpissä pelaava Puljujärvi on tehnyt 28 ottelussa tehot 12+15=27. Tällä viikolla Puljujärvi pelaa Suomen maajoukkueen riveissä Venäjän EHT-turnauksessa. NHL:ssä Puljujärven oikeudet ovat yhä Edmontonilla.Aho että seurakaveri Teuvo Teräväinen myös kehuivat lehdelle Suomen pelaajatuotannon kehitystä. Teräväinen muistutti, että nyt nuorilla pelaajilla on esikuvia, kuten Patrik Laine ja Aleksander Barkov.”On iso juttu, että meillä on pelaajia, joita voi katsoa ylöspäin. Kun olin nuorempi, katsoin aina Teemu Selännettä ylöspäin ja halusin olla kuin hän. Nyt nuoret kaverit haluavat olla kuin Laine tai Barkov. Se on mahtavaa”, Teräväinen sanoi.”Kun näkee NHL:ssä pelaajia, jotka ovat pelanneet samassa liigassa ja kulkeneet samaa polkua, siitä saa itseluottamusta. Niin tapahtui minulle. Näin jätkiä, jotka olivat tulleet täsmälleen samaa reittiä”, Aho kiitteli.