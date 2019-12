Urheilu

New York Yankees maksaa 324 miljoonaa dollaria pelaajalle, joka on kentällä vain seitsemän prosenttia kaudesta

Baseballissa

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006338934.html

Vastineeksi

Ikonisesta

Mistä

Yhdestä

Menestyspotentiaalin

valloillaan ovat todelliset pelaajien markkinat. Muun muassa NHL-jääkiekkoilijoiden sopimukset ovat vain nappikauppaa MLB-pelaajien rinnalla, sillä viimeksi mainittujen sopimuksissa puhutaan yhä useammin kymmenien miljoonien sijaan sadoista miljoonista dollareista.Baseballin syöttäjien suurimman sopimuksen ennätys rikkoutui keskiviikkona toista kertaa vain parin päivän aikana. Lajin dynastia New York Yankees hankki riveihinsä jälleen yhden uuden tähtipelaajan, kun se kirjoitti Gerrit Colen kanssa yhdeksänvuotisen ja 324 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.Jo maanantaina julkistettu Stephen Strasburgin seitsemän vuoden ja 245 miljoonan dollarin sopimus Washington Nationalsin kanssa oli lähes 30 miljoonaa dollaria rahakkaampi kuin vuodelta 2015 peräisin ollut aiempi syöttäjien ennätys.Kaikkien aikojen massiivisimpaan MLB-sopimukseen on kuitenkin yhä matkaa. Los Angeles Angelsin supertähti Mike Trout teki seuran kanssa maaliskuussa 12 vuoden mittaisen jatkosopimuksen, arvoltaan 426,5 miljoonaa dollaria.29-vuotiaalle Colelle maksettavasta 324 miljoonasta New York Yankees saa ainakin sopimuksen ensimmäisten vuosien ajaksi yhden sarjan parhaista aloittavista syöttäjistä. Pelipaikan merkitys korostuu baseball-ottelussa: lajissa on pitkälti kyse syöttäjän ja lyöjän välisestä taistelusta.Toisaalta Cole tulee pelaamaan vain joka viidennessä ottelussa, sillä joukkueet pyörittävät viiden aloittavan syöttäjän rotaatiota. Yhdeksän vuoroparin ottelusta Colen voi odottaa pelaavan keskimäärin kaksi kolmasosaa.Yhä rajatumman roolista tekee se, että AL-konferenssin otteluissa syöttäjät eivät lyö lainkaan, vaan heidän tilallaan sisäpelissä on jokerilyöjä. Yankeesin syöttäjät saavat mailan käsiinsä vain harvoissa NL-konferenssin joukkueita vastaan pelattavissa vierasotteluissa. Viime kaudella Cole syötti kaikkiaan 33 ottelussa, mutta kävi lyöntivuorossa vain seitsemän kertaa.Yhteensä kauden mittaan Colen voi odottaa olevan kentällä noin seitsemässä prosentissa pelitapahtumista.NY-logostaan eri puolilla maailmaa tunnettu Yankees on vuodesta toiseen yksi eniten pelaajilleen palkkaa maksavista MLB-joukkueista. MLB:ssä ei ole NHL:n ja NFL:n kaltaista palkkakattoa, vaan sen ”luksusveroon” pohjautuva systeemi muistuttaa etäisesti NBA:n tuhlailun rajoittamiseksi käyttämää järjestelmää.Ensi kaudella jokaisesta 208 miljoonan rajan ylittävästä palkkadollarista MLB-joukkueet joutuvat maksamaan lisärangaistuksena 20–50 prosentin suuruisen sakon. Summaan vaikuttavat mahdolliset aiempien vuosien ylitykset. Systeemin tultua voimaan vuonna 2003 Yankees on maksanut luksusveroa yli 300 miljoonaa dollaria, enemmän kuin sarjan muut joukkueet yhteensä.2020-luvun aikana Yankees on sitoutunut maksamaan pelkästään Colelle sekä lyöjäjätti Giancarlo Stantonille yhteensä yli puoli miljardia dollaria.tällaiset rahavuoret sitten oikein kertyvät?MLB-joukkueet pelaavat pitkän runkosarjan aikana huimat 81 kotiottelua. Se vastaa lähes NHL:n ja NBA:n koko kauden ottelumäärää.Statistan tilastojen mukaan Yankeesin katsojakeskiarvo on viime vuosina ollut noin 40 000 katsojassa, ja keskimääräinen lipun hinta on ollut hieman alle 48 dollaria. Joukkueen yhteenlasketut lipputulot olivat vuonna 2018 kaikkiaan noin 284 miljoonaa dollaria.Lipputulojen lisäksi merkittäviä tulonlähteitä ovat NY-logolla varustettujen oheistuotteiden myynti, mainostilan kauppaaminen sekä erilaiset mediaoikeudet. Joukkueen tulojen on arvioitu vuonna 2018 olleen yhteensä 668 miljoonaa dollaria.Yankeesin taustayhtiö omistaa baseball-joukkueen lisäksi neljäsosan YES-televisiokanavasta ja viidesosan New York City -jalkapallojoukkueesta.näkökulmasta katsottuna Yankeesin voi nähdä kuitenkin suorastaan kitsastelevan.Pelaajapalkkioihin Yankees käytti suhteellisesti pienimmän osuuden tuloistaan koko MLB:ssä, selvästi alle 30 prosenttia, vaikka sen palkkabudjetti oli tuolloinkin sarjan kuudenneksi suurin. Viime kaudella lopullinen pelaajabudjetti oli 223 miljoonaa dollaria, mikä oli yhä kuusi miljoonaa vähemmän kuin arkkivihollisella Boston Red Soxilla.ja seuran perinteiden kannalta Yankees on vapaille agenteille mainio vaihtoehto. Sen sijaan rikastumisen kannalta ikävä sivujuonne on New Yorkin osavaltion korkea verotus.Veroprosentti 36 miljoonan dollarin palkkatienesteillä saattaa nousta lähes 48 prosenttiin, jolloin maksettavaa tulisi vuodessa yli 17 miljoonaa dollaria. Täysin tarkasti Colen maksettavaksi tulevien verojen määrää on kuitenkin mahdotonta arvioida.Oman osuutensa nappaa myös sopimuksen neuvotellut superagentti Scott Boras, jonka korvaukseksi muodostuisi tavanomaisella viiden prosentin osuudella 16,2 miljoonaa dollaria. Boras oli neuvottelemassa myös Strasburgin aiempaa ennätyssopimusta, josta agentille irtoaisi samalla laskukaavalla 12,25 miljoonan siivu.