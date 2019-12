Urheilu

Lauri Markkanen heitti 22 pistettä, kun Chicago otti reippaan voiton Atlantasta

Lauri Markkasen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Illan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy