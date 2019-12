Urheilu

Jokerit hankki MM-kisajäiltä tutun tšekkipuolustajan miehistöönsä

Jääkiekkoliiga

KHL:ssä pelaava Jokerit vahvistaa alakertaansa tšekkipuolustaja David Skleničkalla. 23-vuotias Sklenička on solminut helsinkiläisseuran kanssa loppukauden kattavan sopimuksen.”Sklenička on nuori ja eteenpäin menevä puolustaja, jonka uran parhaat vuodet ovat vielä edessä, vaikka hän on esiintynyt jo kahdesti MM-kisoissa”, Jokerien general manager ja pääomistaja Jari Kurri kuvailee seuran tiedotteessa.”Hänellä on talven ja kevään aikana hyvä mahdollisuus antaa näyttöjä myös tulevia kausia silmällä pitäen.”Skleničkan MM-kisaedustukset ovat kaksista viime MM-kisoista. Tällä ja viime kaudella Sklenička on kiekkoillut Montreal Canadiensin farmijoukkueen, AHL:ssä pelaavan Laval Rocketin riveissä.Skleničkaa ei ole varattu NHL:ään. Hän liittyy Jokerien harjoitusvahvuuteen ensi viikon maanantaina.