Sky Brown on vasta 11-vuotias ja jo Britannian mitalitoivo Tokion olympialaisissa: ”Tykkään tehdä temppuja, joita pojat tekevät”

Urheilu

Sky Brown on vasta 11-vuotias ja jo Britannian mitalitoivo Tokion olympialaisissa: ”Tykkään tehdä temppuja, jo

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brown

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy