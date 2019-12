Urheilu

Ratakelaaja Toni Piispanen valittiin Vuoden yleisurheilijaksi: ”Lajiyhteisön arvostus lämmittää eniten”

Toni Piispanen on valittu Vuoden yleisurheilijaksi. Suomen Urheiluliitto palkitsi Piispasen torstaina kauden päättäjäistilaisuudessaan.Piispanen, 43, voitti parayleisurheilun MM-kisoissa Dubaissa T51-luokan kultaa 100 metrillä omalla ennätyksellään sekä kisaennätyksellä 20,33 ja oli toinen 200 metrillä. Vuoden yleisurheilija -palkinnon lisäksi Piispanen valittiin Vuoden parayleisurheilijaksi.”Lajiyhteisön arvostus on se, mikä lämmittää eniten. Siellä on paras tietämys siitä, mitä urheilussa oikeasti tehdään”, Piispanen sanoi tiedotteessa.Espoon Tapioita edustava Piispanen saavutti kauden aikana ykkössijan muun muassa Timanttiliigan osakilpailussa Brysselissä. Syksyn MM-kisojen jälkeen hänet valittiin Tokion paralympialaisiin.”Prosessi on vielä kesken. Meillä on selkeä suunnitelma, kuinka edetään kohti Tokion kisoja. Tarkoitus on tehdä pieniä muutoksia, jotka koskevat lähinnä 200 metriä”, Piispanen kertoi.parhaina lajiryhmissään palkittiin Annimari Korte (pikajuoksu), Topi Raitanen (kestävyysjuoksu), Ella Junnila (hyppääjä), Lassi Etelätalo (heittäjä), Maria Huntington (moniottelija) ja Aku Partanen (kilpakävely).Urapalkinnon saivat keihäänheittäjä Tero Pitkämäki sekä hänen valmentajansa Hannu Kangas ja managerinsa Tero Heiska.Vuoden yleisurheilujournalistina palkittiin Helsingin Sanomien urheilutoimittaja Ari Pusa.