Leijona-kapteeni ”Mörkö” Anttilan MM-turnauksen ratkaisumaalit toivat arvokkaan valinnan vuoden parhaaksi

kapteeni Marko Anttila valiittiin Pääkaupunkiseudun parhaaksi urheilijaksi. Anttilan valinta parhaaksi pitää riman erittäin korkealla, kun valintaan tarvittiin MM-kulta ja mahtirooli turnauksen ratkaisuotteluissa.Vahvana joukkueurheiluvuonna Anttilan, 34, valinta oli melkeinpä itsestään selvyys, kun hän ratkoi melkein yksin MM-turnauksen tärkeimmät ottelut. Valinnan Pääkaupunkiseudun parhaaksi teki Helsingin Urheilutoimittajien hallitus ja Anttila on 40. palkittu vuodesta 1980 alkaen.päävalmentaja Markku Kanerva sai Vuoden urheiluteko -palkinnon ainutlaatuisesta suorituksestaan johtaa jalkapallomaajoukkue EM-lopputurnaukseen.Ennen viime kevään jääkiekon MM-turnausta Anttila oli päävalmentaja Jukka Jalosen yllätysveto kapteeniksi. Anttilaa ei juuri nähdä seura- tai maajoukkueen kärkiketjuissa, mutta Jalonen havaitsi Anttilassa vaadittavia johtajaominaisuuksia. Edes seurassaan Jokereissa Anttila ei ollut kapteeni.pelasi Košicessa Slovakiassa vahvan MM-turnauksen alusta lähtien, mutta Anttilan pääsyä pisteille piti odottaa jälkimmäisen viikon viimeisille päiville. Sitten alkoikin tapahtua turbovauhdilla.Anttila tasoitti tärkeän puolivälierän Ruotsia vastaan 4–4:ään Košicessa, kun Leijonat pelasi ottelun viimeisiä hetkiä ilman maalivahtia. Silloinen seurakaveri Sakari Manninen ratkaisi ottelun jatkoajalla. Tie välieriin ja Bratislavaan aukesi, Tre Kronor matkasi takaisin kotiin.MM-turnauksen loppu olikin yhtä villiä ”Mörkö-show’ta”. Suomi kaatoi Venäjän tähtiä vilisseen joukkueen Anttilan maalilla 1–0. Loppuottelussa ropisi lisää. Anttila laukoi kaksi ensimmäistä osumaa, kun Suomi kaatoi Kanadan 3–1.Anttila pääsi komeaan seuraan viidentenä kiekkoilijana. Kiekkoilussa on kerran saanut valinnan yhdistelmällä MM-hopea ja SM-kulta. Vuosi oli 1992, kun maalivahti Markus Ketterer sai pokaalin. Sittemmin on vaadittu vähintään Stanley Cupin voitto tai MM-kulta. Valtteri Filppula voitti Detroitissa Stanley Cupin 2008, samoin teki Teuvo Teräväinen Chicagossa 2015. Mikael Granlundin saavutuslistalta löytyivät SM-kulta, ilmaveivimaali ja MM-kulta vuoden 2011 valintaan.ja Huuhkajat on yhdistelmä, joka on ollut pitkin syksyä kansan huulilla, jos olivat Anttila ja Leijonat keväällä. Kanerva on vasta toinen jalkapallovalmentaja, joka sai Vuoden urheiluteko -palkinnon. Paljon vaadittiin myös 1998, kun Antti Muurinen johdatti silloin HJK:n Mestarien liigaan. Saavutus, joka ei ole sen jälkeen toistunut.Kanerva on tällä viikolla Pietarissa tutustumassa ensi kesän kisakaupunkiin, jossa Suomi pelaa kaksi ottelua.