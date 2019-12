Urheilu

Voittajatyyppi

Päättyvän

”Jääkiekko ei oikein tykännyt, että oli pari lajia.”

Jääkiekko

”Olen työteliäs, kova harjoittelemaan.”

Golfuraa

Välimäki

”Sami on fyysisesti vahva pallonlyöjä, isokokoinen (189 cm).”

Kotimaassa

Erikseen

”Ei ole mitään syytä, miksi Sami ei voisi menestyä.”

Tulokaskausi alkaa pitkillä lentomatkoilla

Sami Välimäen

Sen