Urheilu

Oona Kaupin huikea maalivire pelasti Suomen katastrofilta salibandyn MM-puolivälierissä

murskatappioita kärsinyt Slovakia oli Suomelle yllättävän hankala vastustaja naisten salibandyn MM-puolivälierässä. Slovakia oli mukana taistelusta voitosta vielä kolmannessa erässä, kunnes tyhjään maaliin tehty seitsemäs osuma ratkaisi Suomen 8–6-voittoon lopulta päättyneen ottelun.”Kun menetimme pallon, kenttätasapaino ei ollut hirvittävän hyvä. Emme olleet valmiita puolustamaan, ja he käyttivät tilaisuutensa hyväkseen”, Oona Kauppi kertasi ottelun jälkeen.toinen osapuoli Veera Kauppi oli torstain ottelusta flunssan takia sivussa. Oona Kaupin mukaan tutkaparin puute kuitenkin vaikutti hänen omassa pelissään vain siihen, että ketjukavereiden kanssa täytyi keskustella kentällä tehtävistä asioista hieman enemmän.Viidellä maalillaan Oona Kauppi toimi Suomen pelastajana. Hän kasvatti maalisaldonsa turnauksen neljässä ottelussa jo 11 osumaan, ja jakaa turnauksen pistepörssin kärkipaikan siskonsa kanssa 16 pisteellä.”Sveitsi-pelissä oli tuli tuhrittua paikkoja, mutta yleensä se aina tasoittuu jossain vaiheessa. Nyt taisi olla se päivä”, yli 70 prosentin tarkkuudella osunut Kauppi totesi.alku oli Suomelle shokeeraava: Slovakia siirtyi jo kahden maalin johtoon, kun ottelua oli takana vain 74 sekuntia. Suomi kuitenkin teki kaksi ensimmäistä maaliaan vieläkin nopeammin, joten kahden ja puolen minuutin kohdalla tilanne oli jo 2–2.My Kippilä laukoi Suomen kuuden minuutin kohdalla johtoon, ja erän lopulla syntyi vielä Suomen viides maali ylivoimalla.Kolmannessa erässä tilanne alkoi kuitenkin näyttämään jälleen Suomen kannalta tukalalta. Slovakia kiri jo maalin päähän, kunnes Oona Kaupin erinomainen laukaus vasemmalta laidalta maskista toi Suomelle jälleen turvaa.Ottelun lopullinen ratkaisu oli myös Kaupin käsialaa. Hän pääsi lyömään pallon tyhjään maaliin Slovakian haettua kavennusta rohkeasti ilman maalivahtia jo kolme minuuttia ennen loppua.Suomen päävalmentaja Lasse Kurrosen mukaan Slovakia pelasi odotetusti nopeisiin vastahyökkäyksiin turvautuen.”Jostain syystä emme pystyneet toteuttamaan suunnitelmaamme ja olimme arkoja. Tämä oli vaikea peli meille, kellekään ei voi antaa puhtaita papereita valmennus mukaan lukien”, Kurronen totesi ottelun päätyttyä.Suomi kohtaa MM-välierässä voittajan Ruotsin ja Saksan välisestä ottelusta, jossa Ruotsi on ylivoimainen ennakkosuosikki. Suomen joukkueessa uskotaan omiin mahdollisuuksiin, vaikka välierävastustajaksi tulisi hallitseva maailmanmestari.”Totta kai, olemmehan tulleet tänne hakemaan maailmanmestaruutta. Meidän on kuitenkin parannettava otteitamme”, päävalmentaja Kurronen totesi.Suomen menestyksen kannalta elintärkeän Veera Kaupin pelikunto selviää vasta lauantaina välierän alla.”Toivottavasti Veeran flunssa menee ohi. Onneksi tässä on pari päivää aikaa”, Kurronen sanoi.