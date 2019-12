Urheilu

Tähtihyökkääjä Miro Aaltonen siirtyy suurseura Pietarin SKA:han, jossa on nyt neljä suomalaissentteriä

Miro Aaltonen siirtyy jääkiekon KHL:ssä Vitjazista suurseuraan Pietarin SKA:han. Pietarilaisseura ilmoitti torstaina vaihtokaupasta, jossa toiseen suuntaan siirtyy ruotsalaishyökkääjä Pontus Åbergin oikeudet.Joensuusta kotoisin oleva Aaltonen, 26, pelasi Vitjazissa kolmatta kauttaan. Vasemmalta laukova keskushyökkääjä on tehnyt 154 KHL-runkosarjaottelussa yhteensä 110 pistettä. Hänet valittiin viime kaudella ensimmäistä kertaa sarjan tähdistöotteluun.Aaltosesta tulee SKA:n neljäs suomalainen keskushyökkääjä. Entuudestaan pietarilaisten riveissä pelaavat Joonas Kemppainen, Jarno Koskiranta ja Jori Lehterä.kaudella Aaltonen on kerännyt 34 ottelussa yhdeksän maalia ja 15 maalisyöttöä. Hän oli Vitjazin toiseksi paras pistemies entisen NHL-hyökkääjän Aleksandr Sjominin jälkeen.Vitjaz-vuosien keskellä Aaltonen pelasi kauden 2017–2018 Pohjois-Amerikassa AHL-farmiliigan Toronto Marliesissa. Leijonien MM-miehistössä hänet on nähty kertaalleen keväällä 2017.