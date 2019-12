Urheilu

Seitsemälle suomalaisurheilijalle mieluisa joululahja – Olympiakomitea nimesi ensimmäiset Tokioon lähtijät

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö nimesi torstaina ensimmäiset urheilijat ensi kesän Tokion olympialaisiin.Ensimmäisessä vaiheessa Suomen kisajoukkueeseen valittiin pyöräilijä Lotta Henttala (ent. Lepistö), uimari Matti Mattsson, ampuja Satu Mäkelä-Nummela, yleisurheilijat Veli-Matti ”Aku” Partanen ja Topi Raitainen sekä purjehtijat Tuuli Petäjä-Sirén ja Kaarle Tapper.”Heillä kaikilla on onnistuessaan vahva menestyspotentiaali Tokiossa. Tällä aikaisella valinnalla haluamme tukea näiden urheilijoiden mahdollisuutta keskittyä maksimaalisesti omaan tekemiseen ja itsensä kehittämiseen kohti olympialaisia”, huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki summasi tiedotteessa.Mäkelä-Nummela on vuoden 2008 trapin olympiavoittaja ja Petäjä-Sirén vuoden 2012 olympiahopeamitalisti purjelautailun RS:X-luokassa.”Olympiavalinta oli hyvä joululahja. Ja totta kai samalla myös helpotus, koska asiaa ei enää tarvitse miettiä. Minulla on ollut hyvä vuosi, ja olen ampunut vuosien ajan tasaisesti”, Mäkelä-Nummela kertoi.Mäkelä-Nummela sanoo tehneensä kaikki suunnitelmat sen mukaan, että hän tähtää kiekkoja Tokiossa.”Painan vuoden viimeisenä päivänä starttinappulaa kohti Tokiota, kun lähden leirille Kanarian saarille. Sitten tulee tiiviissä tahdissa Marokkoa, Qataria ja maailmancupeja”, Mäkelä-Nummela listasi.aikainen valinta mahdollistaa ensi vuoden suunnittelun olympialaisten ehdoilla.”Olen todella onnellinen ja ylpeäkin, että olen päässyt olympiaedustajaksi jo neljä kertaa urallani”, hän iloitsi.3 000 metrin estejuoksijalle Topi Raitaselle olympiapaikka oli pitkäaikaisen tavoitteen ja unelman täyttymys.”Pyrimme viemään vuosi vuodelta perustasoani eteenpäin ja saamaan sitä kautta tasaista tuloskehitystä. Tulossa on mielenkiintoinen vuosi”, Raitanen ennakoi.Seuraavat Tokion valinnat huippu-urheiluyksikkö tekee kevään 2020 aikana. Olympialaiset alkavat 24. heinäkuuta.