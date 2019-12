Urheilu

Tšekki kaatoi kokemattomat Leijonat jatkoajalla: ”Menee oma aikansa tottua”

Joulukuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tšekki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EHT-turnaus alkoi Leijonien kannalta kaksijakoisesti. Tšekin Plzeňissä pelatussa ottelussa Tšekki hallitsi ottelun kahta ensimmäistä erää täysin, mutta Leijonat kampesivat viimeisellä kymmenminuuttisella itsensä taisteluun voitosta. Jatkoajalla tuo taistelu ei enää kantanut, vaan voiton vei Tšekki maalein 4–3.Leijonissa oli mukana kaikkiaan kahdeksan ensikertalaista. Päävalmentaja Jukka Jalosen mukaan kokemattomuus näkyi ottelun alkuvaiheissa.”Tämä peli on sen verran laadukkaampaa ja vaatimustaso on kovempi kuin mihin osa pelaajista on tottunut, että siihen menee oma aikansa tottua”, Jalonen totesi ottelun jälkeen Ylen haastattelussa.”Kahden maalin takaa-ajoasemasta vieraskentällä tasoihin on mielestäni kova suoritus.”Suomalaisten seurajoukkueiden valmentajille harmia on kuluneella viikolla aiheuttanut Liiga-pelaajien suuri määrä Leijonissa. Liiga ei pidä Euroopan muiden suurten sarjojen tavoin maaottelutaukoa EHT-turnausten aikana, vaan perjantaina on edessä täysi seitsemän ottelun kierros.ei antanut ottelussa johtoasemaa Suomelle kertaakaan. Se avasi maalinteon ylivoimalla kuuden minuutin pelin jälkeen, kun kotikaukalossaan pelannut Milan Gulaš löysi erinomaisella syötöllä takatolpalta Martin Zatovičin.Johtoaseman tuplasi Jiří Sekáč ohjaamalla kiekon maalinedustalta ohi Eetu Laurikaisen. Suomen kavennusmaalista vastasi ensimmäisellä A-maaottelumaalillaan Hannes Björninen, joka pääsi siirtämään kiekon tyhjiin maajoukkuedebytantti Jere Karjalaisen tarjoilusta.Erän loppuminuuteilla Laurikainen ohitettiin jälleen ohjausmaalilla, kun Lukas Sedlakin hieman korkealta mailalta vaikuttanut maali hyväksyttiin videotarkistuksen jälkeen.toinen erä oli maaliton, ja seuraavaa osumaa saatiin odottaa päätöserän puolivälin tienoille. Leijonat maalin päähän toi Juho Lammikko, kun hän yllätti Tšekin maalivahdin Roman Willin nopealla rannelaukauksella.Leijonat haki tasoitusta ilman maalivahtia, ja tällä kertaa riskinotto kantoi hedelmää. Jesse Puljujärvi kaivoi kiekon kulmasta puolustaja Valtteri Kemiläiselle, jonka laukauksen ohjasi maaliin Veli-Matti Savinainen.Jatkoajalla Tsekin tyrmäysisku tuli kuitenkin nopeasti. Sedlak pääsi keskialueella hieman yllättämään Miska Siikosen. Maalipaikkaan karattuaan Sedlak ohitti Laurikaisen matalalla vedolla, kun jatkoaikaa oli ehditty pelata vain 23 sekuntia.Leijonien turnaus jatkuu lauantaina, kun joukkue kohtaa Moskovassa Ruotsin. Ottelu alkaa jo aamukymmeneltä Suomen aikaa.