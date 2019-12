Stanley Cupin voittajavahti Tim Thomas puhui ensi kertaa vakavasta aivovammastaan, joka muutti koko hänen elämänsä

Urheilu

Stanley Cupin voittajavahti Tim Thomas puhui ensi kertaa vakavasta aivovammastaan, joka muutti koko hänen eläm

Kotimaisissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Diagnoosin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stanley Cupin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Thomas