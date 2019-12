Urheilu

Kultaleijona Oliwer Kaski siirtyy NHL-organisaatiosta toiseen: Carolina hankki puolustajan Detroitilta

Jääkiekon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tehokas

MM-kultaa viime keväänä Bratislavassa juhlinut puolustaja Oliwer Kaski siirtyy NHL-organisaatiosta toiseen, kun Detroit Red Wings kauppasi Kasken Carolina Hurricanesiin.Kaski on kiekkoillut syksyn Red Wingsin farmijoukkueessa Grand Rapids Griffinsissä. Hän on pelannut AHL:ssä 19 ottelua tehoin 2+3=5.Detroitin ja Carolinan välisen vaihtokaupan toinen osapuoli on Kyle Wood, joka siirtyy päinvastaiseen suuntaan kuin Kaski. Wood on Kasken tapaan kiekkoillut koko alkukauden AHL:ssä. Seurana on Charlotte Checkers, joka tullee tutuksi Kaskellekin.Kaski, 24, on porilaistaustainen toisen polven kiekkoilija, joka pelasi viime kaudella loistokauden Pelicansissa. Hän teki 59 runkosarjan ottelussa pisteet 19+32=51 ja kuudessa pudotuspelikamppailussa tehot 2+2=4.Kymmenen MM-kisaottelun saldona oli kaksi syöttöpistettä.puolustaja valittiin viime kauden Liigassa runkosarjan parhaaksi pelaajaksi, sarjan parhaaksi puolustajaksi sekä tähdistökentälliseen.Kasken nimiin kirjattiin kauden päätteeksi Pelicansin seuraennätykset puolustajien tekemissä runkosarjamaaleissa, -syötöissä ja -pisteissä.Kaski debytoi A-maajoukkueessa helmikuun 7. päivänä Jaroslavlissa Venäjää vastaan. Ensimmäisen A-maaottelumaalinsa hän laukoi 18. huhtikuuta Norjan verkkoon Rovaniemellä.