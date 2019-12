Yleisurheilun Suomi–Ruotsi-ottelu käydään uusitulla Olympiastadionilla aikaisintaan syksyllä 2022, jos silloinkaan

Urheilu

Yleisurheilun Suomi–Ruotsi-ottelu käydään uusitulla Olympiastadionilla aikaisintaan syksyllä 2022, jos silloin

Suomi–Ruotsi-maaottelu nähdään uusitulla Helsingin Olympiastadionilla aikaisintaan syksyllä 2022.Ensi vuonna maaottelu on Ratinan kentällä Tampereella ja vuonna 2021 jälleen Tukholmassa.Uusittu Olympiastadion avaa ovensa ensi vuoden elokuussa. Suomen Urheiluliitto (SUL) vahvisti Ratinan vuoden 2020 maaottelupaikaksi hyvissä ajoin.”Meillä ei ollut siinä vaiheessa tietoa, koska Olympiastadion avataan”, SUL:n valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola perustelee.ei välttämättä palaa Helsinkiin edes syksyllä 2022. Se riippuu kustannuksista ja vuokrasta.”Maaottelu tuottaa SUL:lle puoli miljoonaa euroa. Haluamme tietysti turvata ensin sen. Emme tiedä Stadionin vuokraa”, Niemi-Nikkola sanoo.Hänen mukaansa SUL:n hallitus on kuitenkin tehnyt periaatepäätöksen, että Ruotsi-ottelu kuuluu Stadionille.Myös yleisön kiinnostus Helsingissä käytävään Ruotsi-otteluun voi olla arvoitus. Tampereella ottelu on vetänyt hyvin yleisöä.”Nämä ovat kaikki selvitettäviä asioita”, SUL:n toimitusjohtaja Harri Aalto sanoo.