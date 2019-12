Urheilu

Kuninkuusravit täyttää sata vuotta 2024, Vermo hakee juhlakisoja pääkaupunkiseudulle

raviurheilun päärata Vermo hakee jälleen Kuninkuusraveja.Nyt haussa on kilpailut vuodelle 2024, jolloin Kuninkuusravit täyttää sata vuotta.Edellisen kerran Vermo järjesti Kuninkuusravit elokuussa 2017. Sitä edelliset Kuninkuusravit olivat 25 vuotta sitten vuonna 1992.”Haluamme juhlavuoden ravit pääkaupunkiseudulle. Tämä on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke”, Vermon raviradan toimitusjohtaja Heikki Häyhä sanoo.Hippokselle lähtee sunnuntaina. Hippoksen hallitus käsittelee asiaa tammikuussa. Lopullisesti valinnasta päättää Hippoksen valtuuskunta ensi keväänä.Oulu ja Lappeenranta ovat jo aiemmin ilmoittaneet hakevansa juhlavuoden raveja.”Meillä on hyvät mahdollisuudet tehdä isoimmat Kunkkarit koskaan. Espoossa ja Helsingissä on majoituskapasiteettia ja kulkuyhteydet radalle ovat hyvät”, Häyhä sanoo.Ensi vuonna Kuninkuusravit ovat Seinäjoella ja vuonna 2021 Forssassa.Vuoden 2017 Kuninkuusraveihin Vermoon tultiin läheltä ja kaukaa. Vaikka sää oli epävakainen, raviurheilun ystävät löysivät Suomen pääradalle sankoin joukoin.Kolmen päivän aikana kävijöitä oli 55 100 henkeä. Ravikuninkuuden voitti silloin Köppinen ja kuningatarkisan Saaga S.