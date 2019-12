Mikko Ilonen, 40, on Suomen menestynein miesgolfari, mutta maailman terävimmälle huipulle hän oli mielestään liian tyytyväinen

Urheilu

Mikko Ilonen, 40, on Suomen menestynein miesgolfari, mutta maailman terävimmälle huipulle hän oli mielestään l

Mikko Ilonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Golfarina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samoista

Kun

soittaa. Viime keväänä ammattilaisuransa päättänyt golfari tiedustelee, missä hänen tuleva syntymäpäivähaastattelunsa olisi tarkoitus tehdä. Ehdotan, että voisimme tavata jossain sellaisessa paikassa, joka liittyy hänen ammattiinsa.Langan toisesta päästä kuuluu naurahdus. ”Mikäs se mun ammatti on?” Ilonen kysyy.Niin tosiaan. Mitä hän nykyisin tekee?Ilonen kuitenkin tunnetaan. Voitoilla ja ansio­tuloilla mitattuna hän on ylivoimaisesti kaikkien aikojen menestyksekkäin suomalainen miesgolfinpelaaja.Ilonen on muun muassa ­ainoana suomalaisena voittanut Brittien amatöörimestaruuden ja saavuttanut ensimmäisenä kotimaisena golfinpelaajana Euroopan-kiertueella osakilpailuvoiton.Iloselle itselleen voittaminen ei silti merkinnyt kaikkea.Golfissa häntä kiehtoi ennen kaikkea kilpaileminen itseään vastaan. Ilonen sanoo, ettei hänelle pelissä ollut koskaan kyse yksittäisestä onnistuneesta kilpailusta, kierroksesta tai lyönnistä. Ensisijaista oli itsensä kehittäminen pitkällä aikavälillä.Golf merkitsi Iloselle ammatin sijasta kokonaista elämäntapaa.”Golfissa onnistumiset ovat ­aina harvemmassa kuin epä­onnistumiset. Kyse on siitä, kuka kestää paskat jaksot kaikkein parhaiten. Niiden läpi kulkeminen ja hyväksyminen on merkittävää.”uskoo juuri henkisten ominaisuuksien olleen hänen vahvuutensa. Pelaajana hän oli utelias, kilpailuhenkinen ja pitkäjänteinen. Lisäksi hänessä oli ripaus ”tarkkislaista asennetta”.Sellaista hyvillä golfareilla Ilosen mielestä usein on.”Akateemisesti lahjakkaat ihmiset saattavat olla nuorena hyviä pelaajia, mutta järjestäen he tipahtavat jossain vaiheessa pois kuvioista. Jollain tavalla tämä laji vaatii sellaista hölmöä itsepäisyyttä”, hän arvioi.Ei Ilonen itse tarkkailuluokan kasvatti ollut, mutta ei toisaalta mikään kympin oppilaskaan. Nuoruutensa hän vietti tavallisessa lahtelaisessa lähiöperheessä. Äiti työskenteli pankkitoimihenkilönä ja isä rakensi ammatikseen Tiimari-ketjun liiketiloja.Tällaisista lähtökohdista hän lähti raivaamaan tietään golfmaailman huipulle. Lokakuussa 2014 Ilonen nousi maailmanlistalla sijalle 37. Se on kaikkien ­aikojen suomalaisennätys.Mitä terävimmälle huipulle olisi vaadittu?”Pääsin lähelle omaa parastani”, Ilonen vastaa.”Mutta aivan maailman­kärkeen multa puuttui himpun verran sisäistä draivia. Olin ehkä jollain lailla liian tyytyväinen omaan elämääni.”syistä hän uskoo päätyneensä lopettamispäätökseen. Vuosi sitten Ilonen huomasi, että hänen elämänsä oli rakentunut yli 20 vuoden ajan golfin ympärille, ja tunsi kaipaavansa vaihtelua.Hän ilmoitti managerilleen haluavansa karsia alkuvuoden turnaukset pois kisakalenterista. Ei kyseessä mikään kilpailu-uran päätös pitänyt olla, mutta mitä pidempään aikaa kului, sitä enemmän Ilonen huomasi nauttivansa tavallisesta arjesta perheen kanssa.”Se alkoi tuntua koko ajan ­oikeammalta”, hän kertoo.”Huomasin esimerkiksi, että tyttäreni käyttäytyminen itseäni kohtaan alkoi muuttua. Kyllä hän oli minut aiemminkin hyväksynyt, mutta välimme muuttuivat lämpimämmiksi. Sillä oli valtavan iso merkitys.”Kun Ilonen maaliskuussa 2019 asteli golfkentälle ja tarttui mailaan ensimmäistä kertaa moneen kuukauteen, oli hän päätöksestään varma. Siinä hetkessä hän tiesi, että haluaa lopettaa. Mutta miten on jatkon suhteen?Iloselta kysyy hänen tulevista suunnitelmistaan, hän ­arvioi työskentelevänsä myös jatkossa golfin parissa. Mutta minkälaisessa asemassa? Sitä hän ei osaa sanoa. Mahdollisesti kyse voisi olla konsultoinnista ja esiintymisestä puhujatilaisuuksissa. Valmentajana Ilonen ei sen sijaan itseään näe.Tulevaisuus hakee selvästi vielä muotoaan. Tosin on Ilosella varaakin pallotella mahdollisuuksien välillä. Hän ehti tienata uransa aikana miljoonia, eikä hänen tarvitsisi taloudellisten syiden vuoksi tehdä enää koskaan töitä – henkisten kylläkin, Ilonen huomauttaa.”Mutta jonkinlaisia vapaaherrojahan tässä nyt ollaan.”Sekin taitaa Iloselle sopia. Moni ammattiurheilija puhuu uran päättymisen jälkeisestä tyhjyyden tunteesta. Ilosen kohdalla mitään tällaista ei ole tullut eteen.Hän sanoo olevansa tällä hetkellä varsin onnellinen mies.”Kaikki kysyvät koko ajan, että kai sinä kaipaat takaisin golfin pariin. Olen vastannut, että en kyllä yhtään. Olen kokenut sen jo kerran ja tiedän, minkälaista se on.”