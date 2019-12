Suomalainen salibandy ottaa mallia jalkapallosta ja tuo kauden kynnykselle uuden tapahtuman: ”Ideaa on haettu Englannista”

Urheilu

Suomalainen salibandy ottaa mallia jalkapallosta ja tuo kauden kynnykselle uuden tapahtuman: ”Ideaa on haettu

salibandykentillä kilpaillaan jatkossa myös Supercupin voitosta, Salibandyliitto tiedottaa.Supercupin voitosta pelaavat Suomen mestari sekä Suomen cupin voittaja. Mikäli sama joukkue voittaa molemmat kilpailut, Suomen mestari kohtaa Supercupissa Suomen cupin finaalin hävinneen joukkueen.”Täytyy olla rehellinen ja sanoa, että ideaa Supercupiin on haettu Englannissa pelattavasta Charity Shieldsistä, jossa cupin mestari kohtaa Valioliigan mestarin ennen liigan alkua”, SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Nurminen sanoo tiedotteessa.SSBL Salibandy Oy on Suomen Salibandyliiton omistama myynnistä ja markkinoinnista vastaava osakeyhtiö.”Supercup ei ole näytösottelu tyyliin NHL:n All Stars, joka päättyy 10–10 ja kaikilla on hauskaa, vaan tässä kamppaillaan tosissaan ja pelataan aidosti kunniasta”, Nurminen uskoo.naisten ja miesten Supercup pelataan lauantaina 12. syyskuuta 2020.Pelipaikkakunta on vielä avoin, mutta ideana on tapahtuman järjestäminen neutraalilla paikkakunnalla, jossa ei ole omaa liigajoukkuetta.