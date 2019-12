Urheilu

Hiihtolegendan poika Wiljami Myllylä ja 15-vuotias superlupaus Brad Lambert avaavat liigauransa

Lukuisista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lambertin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006341420.html

Lahdessa

hyökkäyspään poissaoloista kärsivä HIFK lähtee perjantain vierasotteluun Ässiä vastaan erittäin mielenkiintoisella miehityksellä. Kokoonpanossa nähdään kaksi ensimmäisen liigaottelunsa pelaavaa lahjakkuutta, joiden huomioarvo on moninkertainen tavallisiin tulokkaisiin verrattuna.Maajoukkue-edustuksista ja loukkaantumisista johtavat poissaolot avaavat tien edustusjoukkueeseen 15-vuotiaalle Brad Lambertille ja 18-vuotiaalle Wiljami Myllylälle.pelipaikka löytyy hyvin nuoresta kolmoskentästä. Hänen kanssaan hyökkäävät Teemu Engberg ja sairastuvalta palaava Juha Jääskä.Edesmenneen hiihdon olympiavoittajan ja maailmanmestarin poika Wiljami Myllylä puolestaan pelaa HIFK:n nelosketjussa A-junioreista tutun Rasmus Heljangon ja kokeneen Juho Keräsen kanssa.syntynyt Lambert siirtyi kesällä kohutussa siirrossa Pelicansin junioreista HIFK:n organisaatioon. Hän on tällä kaudella pelannut seuran A-junioreissa 29 ottelua tehoin 12+15.NHL-varausikään Lambert tulee vuonna 2022. Häntä on pidetty yhtenä varaustilaisuuden todennäköisistä kärkinimistä ja jopa mahdollisena tulevana ykkösvarauksena.Maajoukkuetasolla Lambert on toistaiseksi edustanut Suomea. Halutessaan hänellä on kuitenkin yhä mahdollisuus pelata Leijonien sijaan Kanadan maajoukkueessa.