Tim Tetrick on ravimiljonääri, joka väittää muistavansa jokaisen ohjastamansa hevosen kengätkin: ”Se on sairasta”

erottaa suomalaisen ja yhdysvaltalaisen huippuraviohjastajan?Ainakin kaksi asiaa: omanarvontunto ja tienestien määrä.Siinä missä suomalaisohjastajat hieman vähättelevät saavutuksiaan eivätkä tee itsestään numeroa, yhdysvaltalainen Tim Tetrick sanoo suoraan olevansa maailman parhaita ravikuskeja – ellei paras.Niin tai näin, mutta ainakin voitettujen palkintorahojen määrässä 38-vuotiaalle Tetrickille ei löydy Suomessa vastusta.Tetrick on ohjastanut Yhdysvalloissa hevosten omistajille ja valmentajille 217 miljoonaa dollaria eli noin 195 miljoonaa euroa.Ohjastajapalkkioina Tetrick on kuitannut summasta viiden prosentin siivun eli noin kymmenen miljoonaa euroa.”Tulen hyvin toimeen. Minulla on ollut onnea”, Tetrick vastaa nauraen kysymykseen, kuinka suuri ravimiljonääri hän on.Esimerkiksi suomalaisista Jorma Kontion voittosumma urallaan on noin 60 miljoonaa euroa, Mika Forssilla noin 18 miljoonaa euroa ja Pekka Korvella vajaat 19 miljoonaa euroa. Ohjastajien osuudet voitoista ovat 5–15 prosenttia sopimuksesta riippuen.Tetrick ohjastaa ensi kertaa urallaan Suomessa. Hän ajaa seitsemässä lähdössä Arctic Horse Race -raveissa Rovaniemellä, jossa hän kohtaa Korpea lukuun ottamatta kaikki parhaat suomalaisohjastajat.Rahakkaiden iltaravien mielenkiintoa lisää se, että 66-vuotias Kontio rikkoi torstaina Ruotsissa maagisen 11 000 voiton rajan.Tetrick puolestaan ohitti 11 000 voiton rajapyykin aikaa sitten. Ennen Suomen-matkaa hänellä on 11 425 voittoa.Jos Tetrick kahmii uusia voittoja hänelle eksoottisissa oloissa, hän lahjoittaa palkintorahat hyväntekeväisyyteen, Rovaniemen raviurheilulle.päälähdössä kylmäveristen Ice King -ajossa pääpalkinto on 10 000 euroa. Siinä Tetrick ohjastaa Pireusta, joka on 11-vuotias ruuna. Kontio ajaa samassa lähdössä Evarttilla.Suomalaishevoset ovat Tetrickille ennestään tuntemattomia. Hän lupasi katsoa hevostensa aikaisempia esityksiä videoilta.”Tutkin muutenkin tarkkaan etukäteen hevoset, joilla kilpailen. Teen kotiläksyni. Juoksun aikana voin muuttaa taktiikkaani kesken kaiken. Minulle ajaminen on kuin šakkia”, Tetrick sanoo.Rovaniemellä ohjelmassa on myös kolmesta osalähdöstä koostuva ajajakilpailu.Kymppitonnin pääpalkinto on Tetrickille pieni. Yhdysvalloissa palkinnot ovat toista luokkaa, 10 000–20 000 dollaria jokaisessa lähdössä.”Sitten on raveja, joissa pääpalkinto voi olla kolmekin miljoonaa.”Pelkästään tällä kaudella Tetrick on voittanut 750 lähtöä. Hänen ohjastamansa 15,5 miljoonaa dollaria nostavat hänet tänä vuonna maailman rahalistan kärkeen.Maailman raviohjastajien kaikkien aikojen rahalistalla Tetrick on kolmantena. Tänä vuonna hänet äänestettiin Yhdysvalloissa arvostettuun ohjastajien kunniagalleriaan, Hall of Fameen.Vuonna 2013 hän tienasi kaikkien aikojen ennätyksen, 19,3 miljoonaa dollaria. Kaudella 2007 hän voitti sensaatiomaisesti 1 189 lähtöä, jota voi olla mahdotonta rikkoa. Walter Case junior ohjasti 1 077 voittoa vuonna 1998.Yhdysvalloissa Tetrick voi ajaa 14–20 lähtöä päivässä. Parhaimmillaan raveja voi olla kolmet päivässä.sanoi taannoin HS:n haastattelussa, että hän muistaa kaikki uransa aikana ajamansa hevoset.Miten on Tetrickin laita?”Muistan jopa sen millaiset kengät hevosella on ollut. Se on sairasta. Mutta älä kysy vaimoni syntymäpäivää, siitä en ole varma”, Tetrick sanoo ja virnistää vieressä kuuntelevalle vaimolleen Ashleylle.Perheen 16- ja 17-vuotiaat tytär ja poika eivät saaneet koulusta lupaa Suomen-vierailulle ja katsomaan joulupukkia napapiirille.Forssia vastaan Tetrick on ajanut ohjastajien MM-kisoissa. Hän kehuu suomalaiskollegaansa varmaksi kuskiksi, joka voisi halutessaan menestyä myös Amerikassa.”Ilman muuta. Ajan joka päivä maailman parhaita kuskeja vastaan. Mika sopisi hyvin siihen joukkoon.”Tetrick ajaa lainakärryillä, jotka säädetään hänen toiveidensa mukaan. Kärryt on väritetty Tetrickin keltavihreillä väreillä.”Toivottavasti saamme hyvän show’n Rovaniemellä. Lainakuskina olen iloinen, jos voin auttaa nuoren hevosen valmentajaa lämmittelyssä tai huomioimaan joitain varustemuutoksia”, Tetrick sanoo.Huipulla Tetrick arvelee ajavansa vielä seuraavat parikymmentä vuotta. Jorma Kontion 66 vuoden ja Pekka Korven 70 vuoden ikään hän tuskin arvelee jaksavansa.”Jatkan niin kauan, kun kehityn ja nautin ajamisesta. Hevonen on fiksu eläin. Ne ovat antaneet minulle hyvän elämän.”