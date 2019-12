Jouki Tikkanen harjoitteli rytmistä voimistelua jopa 30 tuntia viikossa, mutta nyt se on loppu: ”Halusin vähän armoa itselleni”

Urheilu

Jouki Tikkanen harjoitteli rytmistä voimistelua jopa 30 tuntia viikossa, mutta nyt se on loppu: "Halusin vähän

Suomen

Nyt

Paikan

Tikkanen

menestyneimpiin rytmisen voimistelun urheilijoihin lukeutuvalle Jouki Tikkaselle tuli yllättävä olo MM-kisoissa viime syyskuussa.”Kisa oli rankka ja pitkä. Tuli sellaisia ajatuksia, että miksi teen tätä ja että haluan siirtyä eteenpäin enkä ehkä halua enää kilpailla. En silloin vielä ajatellut, että haluan lopettaa. Ajattelin, mitä haluaisin tehdä asioita eri tavalla”, Tikkanen muistelee.Kisojen jälkeen Tikkanen sanoi valmentajalleen Titta Heikkilälle, että hän ei välttämättä halua kilpailla enää ollenkaan.”Uran aikana ei ollut koskaan aikaisemmin sellaista oloa, että haluaisin lopettaa. Syksyn mittaan se olo vahvistui eikä tuntunut enää päähänpistolta, kuten siellä MM:ssä.”lopettamisajatus on kypsä. Lauantaina Tikkanen ilmoitti virallisesti uran päättymisestä seuransa Tampereen Sisun joulunäytöksessä.Tikkanen, 24, aloitti voimistelun 4-vuotiaana. Maajoukkueeseen hän kuului kymmenen vuotta ja oli seitsemän kertaa mukana sekä MM- että EM-kisoissa. Hänellä on 54 SM-mitalia, joista 28 on kultaisia.MM-kisojen neliottelussa Tikkanen oli parhaimmillaan 17:s vuonna 2014. Sen sijaan olympialaisissa kilpaileminen jäi haaveeksi. Rion olympialaisissa 2016 Tikkanen oli Ekaterina Volkovan varanaisena.Paikkaa Tokion ensi kesän olympialaisiin ei tullut MM-kisoissa. Sen jälkeen olympiapaikan saavuttamisen todennäköisyys oli Tikkasen mielestä niin pieni, että sen takia uraa ei kannattanut jatkaa.”Tämän vuoden MM-kisoihin treenasin tosi paljon, ja ohjelmat saatiin mahdollisimman vaikeiksi, mutta silti mahdollisuus saada paikka Tokioon on tosi pieni. Ei ollut enää sellaista pakkotunnetta, että pitäisi vielä yrittää.”saaminen Rioon oli lähellä, ja sen jälkeen Tikkanen halusi vielä yrittää Tokioon.”Mutta nyt on tunne, että olen yrittänyt. Se ei tunnu niin tärkeältä, että sen takia haluaisin jatkaa. Muut asiat tuntuvat tärkeämmiltä.”Tikkanen myöntää, että lopettamispäätös ei ollut helppo.”Olen aina tykännyt harjoitella tosi paljon ja tykkään lajista. En ollut mitenkään kyllästynyt. Halusin kuitenkin vähän rennompaa elämäntapaa. Tämä on niin raadollista, varsinkin henkisesti. Halusin vähän armoa itselleni ja nauttia tekemisestä ilman kilpailua. Päätös tuntuu hyvältä, koska minun ei tarvitse jättää mitään niitä hyviä asioita pois.”tuntee antaneensa urheilulle kaiken – urheilijana. Hän aikoo kuitenkin pysyä tiukasti voimistelussa, mutta eri roolissa.Haaveena on opiskella ammattivalmentajaksi. Tikkanen on hakenut entisille huippu-urheilijoille tarkoitettuun valmentajakoulutukseen ensi vuodeksi.Jo useitten vuosin ajan Tikkanen on valmentanut oman uransa ohella nuoria voimistelijoita. Koreografioita hän on tehnyt muille jo kahdeksan vuotta.Tikkanen laskee harjoitelleensa noin 30 tuntia viikossa. Kun vuoden aikana lepoviikkoja on ollut yleensä kuusi, vuosittain harjoitustunteja on kertynyt lähes 1 400.”Sen lisäksi olen ollut toiset 30 tuntia viikossa ihan poikki kotona. Nyt MM-kisojen jälkeen olen ollut tosi väsynyt, ja palautumisessahan voi mennä jopa vuosi. Mutta tuntuu, että aikaa on ollut paljon enemmän, enkä ole koko ajan kärttyisä ja väsynyt. Jaksan keskittyä muihinkin asioihin”, sanoo viitisen vuotta Tampereella asunut Tikkanen.Jatkossa Tikkanen haluaa olla myös esiintyjä erilaisissa näytöksissä ja juhlissa.”Olen käynyt ulkomaillakin esiintymässä showtapahtumissa. Sellaista haluaisin tehdä ainakin niin kauan kuin kunto on sellainen, että pystyy”, hän naurahtaa.