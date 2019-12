Urheilu

Emil Ruusuvuoren Mallorcan-leiri sai lisää sähköä, suomalainen pääsi harjoittelemaan Rafael Nadalin kanssa

ja maailman tennisykköset kohtasivat harjoituskentällä, kun Emil Ruusuvuori sai maistaa espanjalaisen Rafael Nadalin lyöntitempoa Mallorcan leirillään.Ruusuvuori harjoitteli leirinsä aluksi keskiviikkona norjalaisen Casper Ruudin kanssa, mutta sähköisyys lisääntyi perjantaina. Nadal tuli samalle kentälle Ruusuvuoren kanssa aamun harjoitukseen, kertoi suomalaisässän valmentaja Federico Ricci.Ruusuvuori voitti Mallorcan ATP:n haastajaturnauksen viime kesänä ja sai Toni Nadalilta kutsun tulla harjoittelemaan Rafa Nadalin akatemiaan.Toni Nadal on Rafaelin setä ja tämän erittäin monivuotinen valmentaja ja huipulle viejä.Marraskuun puolivälissä Ruusuvuori voitti Talin haastajaturnauksen ja silloin alkoi hahmottua myös Mallorcan leiriohjelma. Oli tiedossa, että Nadal harjoittelee samaan aikaan akatemiansa kentillä, ja oli luvassa oli yhteisiä hetkiä kentällä, jotka nyt toteutuivat.Voitto Mallorcalla avasi Ruusuvuorelle uusia ovia ja mahdollisuuden päästä entistä kovempaan harjoitusseuraan.Ruudin kohtaaminen samalla kentällä antoi merkkejä, mitä maailman huipulla vaaditaan. Ruud, 20, on paras pohjoismaalainen pelaaja ATP-sijoituksellaan 54:nneksi.Yksi Mallorcan-leirin tarkoituksista on hioa pelikuntoa kohti vuoden alun turnauksia Australiassa. Ruusuvuoren ohjelmaan kuuluu myös Australian avoimen karsinnat Melbournessa tammikuun puolivälissä.Suomalaiset nuoret ovat päässeet hyvään oppiin, kun Otto Virtanen harjoitteli vuoden alussa maailman kakkosen Novak Djokovićin kanssa. Tukholmassa Virtanen on päässyt maistamaan toisen huippupelaajan, Stan Wawrinkan, osaamista.