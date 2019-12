Urheilu

Suomi kohtaa Ruotsin salibandyn MM-jatkopeleissä – yhtä ottelua liian aikaisin

Kahdessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päävalmentaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006334317.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Historia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/ToniLotjonen/status/1205150278946828294

https://twitter.com/Joelsiltanen/status/1205180797017378818

Puolivälierissä

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006341573.html

edellisessä salibandyn naisten MM-turnauksessa Ruotsi on napannut kultamitalit Suomea vastaan tiukimmalla mahdollisella tavalla eli loppuottelun rangaistuslaukauksilla. Kolmatta peräkkäistä rankkaritrilleriä ei tulla tänä vuonna näkemään, sillä nyt maat kohtaavat jo välierävaiheessa Suomen hävittyä alkulohkossa Sveitsille.Loppuottelukaksikko vaihtuu ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Vuoden 2009 kisoissa Suomi hävisi tämän vuoden tapaan alkulohkossa Sveitsille, joka eteni lopulta MM-hopealle. Välierän Suomi hävisi tuolloin Ruotsille maalein 10–2.Suomen edellinen maailmanmestaruus on vuodelta 2001. Tuon jälkeen pelatuissa MM-turnauksissa mestaruus on mennyt seitsemän kertaa Ruotsiin ja vuonna 2005 kertaalleen Sveitsiin.Lasse Kurrosen mukaan välierässä vastaan tulee huippujoukkue, jonka pelitapa perustuu samoihin asioihin kuin Sveitsillä.”Ruotsi on hyvin aktiivinen etenkin pallottomana, ja tulee varsinkin alussa todella korkealta päälle. Sveitsiä vastaan olimme vaikeuksissa korkean prässin kanssa, ja huomenna meidän pitää olla siihen valmiita”, Kurronen kertoo.”Isoin juttu on kuitenkin rentouden ja peli-ilon löytäminen. Olemme nyt kaksi vuotta käyneet läpi korkean prässin purkamista ja pallollisen pelin rakenteita, joten kysymys ei ole siitä etteivätkö pelaajat tietäisi miten yritämme pelata.”joukkue on uudistunut rajusti kahden vuoden aikana. Useat avainpelaajat lopettivat maajoukkueuransa Bratislavan finaalipettymyksen jälkeen. Heidän tilalleen on tullut 11 ensikertalaista, ja samalla joukkueen keski-ikä on pudonnut 26,1 vuodesta 23,8 vuoteen.”Kieltämättä kokemattomuus on vähän näkynyt. MM-kisojen tuoma paine on erilainen kuin harjoitusturnauksissa”, Kurronen myöntää.Suomen hyökkäystehot ovat olleet yhä enemmän Kaupin kaksosten harteilla. Oona Kauppi on neljässä ottelussa tehnyt 11 maalia ja jakaa 16 pisteellä turnauksen pistepörssin kärkipaikkaa siskonsa Veeran kanssa.Seuraavaksi tehokkain pelaaja on ollut joukkueen kapteeni Mia Karjalainen, joka on puolustajan tontilta tehnyt neljä maalia ja antanut kolme maalisyöttöä. Saldo riittää pistepörssissä 26. sijalle.”Turha sitä on kieltää, etteivätkö Kaupit olisi tärkeitä pelaajia meille. On hienoa, että meillä on heidät, mutta uskon tosipaikan tullessa meiltä löytyvän maalintekijöitä aika laajalti”, Karjalainen sanoo.sotii pahasti Suomea vastaan. Lajiasiantuntija Toni Lötjönen nosti Twitterissä esille surkean saldon Lasse Kurrosen päävalmentajakauden Ruotsi-otteluista. Lötjösen mukaan Suomi on kolmen vuoden aikana hävinnyt kaikki joukkueiden väliset 13 ottelua maalierolla 45–86.Salibandysivusto Pääkallon päätoimittaja Joel Siltanen puolestaan huomautti, että kaikista maiden välisistä 87 ottelusta Suomi on voittanut vain 11.Suomi otti nihkeän 8–6-voiton Slovakiasta. Alkulohkossa maa oli hävinnyt Tšekille maalein 19–3 ja Ruotsille 23–1, mutta Suomea vastaan Slovakia pystyi nopeilla vastahyökkäyksillä rikkomaan useaan otteeseen hajanaisen viisikkopuolustuksen. Todellisen katastrofin Suomi vältti lähinnä Oona Kaupin viiden maalin turvin.”Jostain syystä emme pystyneet toteuttamaan suunnitelmaamme ja olimme arkoja. Tämä oli vaikea peli meille, kellekään ei voi antaa puhtaita papereita valmennus mukaan lukien”, Kurronen kommentoi ottelun päätyttyä.Slovakia-ottelussa lisähuolia aiheutti erilaiset vaivat. Loukkaantumisista kärsineet My Kippilä ja Alisa Pöllänen jättivät ottelun kesken, ja Veera Kauppi oli kokonaan sivussa flunssan takia.”[Kippilää ja Pöllästä] huilautettiin, ja he pelaavat lauantaina peluutussuunnitelman mukaisesti. Veeran tilanteesta en pysty vielä sanomaan mitään, vaan pelaaminen ratkeaa huomenna ennen ottelua”, Kurronen totesi perjantaina.